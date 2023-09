Musik und Mundart von Menschen mit Handycap

brachte ein schönes Ergebnis zugunsten vom Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach. Nicht nur wegen des Spendenergebnisses von 270 Euro zugunsten des Kinderhospiz sondern vor allem wegen der brillianten musikalischen Beiträge zeigten sich die Organisatoren dieser Veranstaltung am 17. September im Adler Ebenweiler sehr zufrieden. Die Künstler Annie Rummler und Sonja Baumann zeigten mit Steeldrum, Alpenglocken, Panflöte, afrikanischen Trommeln, Gesang und singender Säge ihr vielseitiges Können. Wie Vollblutmusiker, trotz des Handycaps „Blindheit“, mit einem Instrument das Publikum begeistern können stellten Ote Gratzer Saxophon und Silvia Uhl Akkordeon unter Beweis. Nach Corona noch einmal so Mundharmonika spielen können wie Josef Müller ist ein Glücksfall. Hans Jäger rundete mit seiner Trompete das Programm ab. Foto: privat

