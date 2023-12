Musik und mehr meets volle Hütte

In wochenlangem Proben unter der Regie von Musiklehrer Karsten Maluck, der die Veranstaltung plante und organisierte, hatten sich die Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule Bergatreute auf den großen Abend vorbereitet - am Donnerstag war es nun so weit: Schulleiter Andreas Reichle begrüßte mehr als 500 gespannte Gäste, die sich um 18 Uhr im Atelier des Neubaus eingefunden hatten.

Den Auftakt bildete die Grundschule mit einer ganzen Reihe von tänzerischen und musikalischen Darbietungen der Klassenstufen 1-4, die von der Schulband eingerahmt und begleitet wurden. So durfte das Publikum unter anderem Weihnachtsmelodien in den mystischen Klängen von Veeh-Harfen und die geballte Begeisterung des Grundschulchors erleben. Musiklehrer Alexander Dreher präsentierte mit seinen Grundschülerinnen und -schülern außerdem ein multi-instrumentelles musikalisches ABC und noch manches mehr. Das Musikprofil der Sekundarstufe stand demgegenüber keineswegs zurück und glänzte mit Keyboards und Gesang.

Im zweiten Teil rockten zunächst die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 6 gemeinsam mit der Schulband die Bude. Der Abend näherte sich seinem Höhepunkt, als Karsten Maluck, sich selbst am Klavier begleitend, Bachs „Ave Maria“ vortrug. Dann knüpfte Abiturient Linus Bok, der für diesen Abend gern wieder an seine alte Schule zurückgekehrt war, an frühere umjubelte Auftritte an und bot - solo und im Duett mit Musiklehrerin Vera Bayer - zwei Balladen dar, die das Publikum zu Begeisterungsstürmen hinrissen. Den Abschluss bildete der Lehrerchor mit weihnachtlichen Liedern.

Nach mehr als zwei Stunden nonstop auf der Bühne zieht glücklicher Karsten Maluck Bilanz: „Für diesen Abend haben wir wochenlang gearbeitet: immer wieder Proben, dann seit heute früh der Aufbau … das war schon echt hart. Aber der Applaus entschädigt für alles. Wenn man auf der Bühne steht und das Publikum geht dermaßen mit und man schaut ringsum in glänzende Augen, dann weiß man: Genau so muss es sein!“

Schulleiter Andreas Reichle pflichtet bei: „Mein Dank gilt natürlich Herrn Maluck, der Fachschaft Musik und all den vielen anderen, die zum Gelingen des heutigen Abends beigetragen haben. So etwas auf die Beine zu stellen ist nur möglich, wenn alle Beteiligten vollen Einsatz zeigen, Überstunden machen und mehr leisten. Wir können stolz auf so eine Schulgemeinschaft sein.“