Museumgesellschaft Ravensburg auf Exkursion

Die Sonderausstellung über den „Nationalsozialismus in Biberach“ haben einige Mitglieder der Museumsgesellschaft Ravensburg zum Anlass genommen, eine Exkursion nach Biberach zu unternehmen. Die Idee dazu hatte Peter Eitel als Mitglied im Kuratorium des Vereins, die Umsetzung übernahm die Vorsitzende Ingrid Staudacher. Die Ausstellung zeigt unter anderem anhand von Filmsequenzen auf, wie Biberacher:innen zu Tätern und Opfern in dieser braunen Zeit wurden. Am Beispiel verschiedener Biografien hat die Gästeführerin Ina Billwiller einfühlsam die örtlichen Besonderheiten erläutert. Spannend war es zu erfahren, wie die Nazis die Bilder des Malers Jakob Bräckle als Künstler „der Scholle“ für ihre Zwecke verwendeten. Dieser trat bereits 1938 in die NSDAP ein, sein Motiv war nach eigenen Angaben die Angst vor Verfolgung als Behinderter.

Natürlich nutzte die Gruppe auch die Gelegenheit, sich die anderen Sammlungen des Museums anzuschauen wie zum Beispiel die Braith-Mali-Ateliers. Genügend Themen, über die man sich beim gemütlichen Abschluss und auf der Rückfahrt mit dem Zug austauschen konnte.