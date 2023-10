In der St. Nikolaus Kapelle in Musbach wird am Sonntag, 5. November, um 19 Uhr der Gottesdienst „Mitten im Leben“ gefeiert. Zu einer besinnlichen Stunde lädt das Team „Mitten im Leben“ alle ein, die Lust verspüren, einen etwas anders gestalteten Gottesdienst zu besuchen und sich inspirieren lassen wollen. Musikalisch wird der Gottesdienst von Janina Gnand gestaltet. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es Gelegenheit zusammenzusitzen.