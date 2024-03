Multisporttag auf dem Döchtbühl

Für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 bis 10 der Döchtbühlschule fand letzten Mittwoch der jährliche Multisporttag statt. Im Angebot gab es Skifahren - das leider ins Wasser fallen musste, Winterwandern - das trotz fehlendem Schnee stattfinden konnte. Außerdem standen Bouldern, Schwimmen und Schlittschuhfahren auf dem Programm. In alters- und klassengemischten Gruppen zogen die Sportler dann los: Zu Fuß ging es ins Tannenbühl, mit dem Zug nach Aulendorf in die Schabentherme und mit dem Bus nach Ravensburg in die Eissporthalle oder in die Boulderhalle. Ein echter Spaß für alle - so das Fazit aller. Foto: Stefan Betz

