Mütterschwimmen des Integrationszentrums

Am 15. Juni starteten zehn hochmotivierte, geflüchtete Frauen unter der Leitung von Birgid’s Schwimmschule den Schwimmkurs im Talschulschwimmbecken in Weingarten. Viele geflüchtete Frauen können nicht schwimmen und trauen sich deshalb auch nicht mit ihren Kindern in öffentliche Bäder zu gehen. So können nicht nur die Frauen nicht schwimmen, sondern deren Kinder auch nicht. Deshalb bietet das Integrationszentrum Weingarten Schwimmkurse für geflüchtete Mütter an. Ein herzlicher Dank geht an das Landratsamt Ravensburg und die SZ-Nothilfe, die den Schwimmkurs finanziell unterstützt haben. Foto: Petra Junker

