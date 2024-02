Mittelurbach scheint mit dem Haushaltsjahr 2023 zufrieden zu sein. Zumindest, was umgesetzte Projekte angeht. Wofür ab 2024 Geld in der Ortschaft investiert wird, zeigte Bürgermeisterin Monika Ludy in der Ortschaftsratssitzung am Dienstagabend.

Franz Spehn betonte: 2024 werde trotzdem einiges anders, denn allein die Konstellation des Rats ändere sich. „Danke“, sagte Spehn und meinte damit alle im Raum, die sich für Mittelurbach eingesetzt hatten. Das sah Oberbürgermeister Matthias Henne ähnlich. Eine Ortschaft mitgestalten, zeichne die Demokratie aus. Er nutze es auch gleich, ein bisschen Werbung für weiteres Engagement in der lokalen Politik zu machen.

Kindergarten war Hauptthema

Die Ortschaftsräte in Mittelurbach schienen das auch ernst zu nehmen. Nachdem Bürgermeisterin Ludy in einem knackigen Tempo eloquent die Zahlen des Haushalts vorgetragen hatte - der imposante Zeigestock verlieh ihr etwas von einer Lehrerin aus alten Zeiten - wurde eifrig gefragt. Es ging dabei um den geplanten Kindergarten, um Radwege, um Grundsteuer. Kurz: alles, was engagierte und betroffene Bürgerinnen und Bürger interessiert.

In Mittelurbach ist das Kindergartenthema präsent und brisant, was sich in den Fragen zeigte. Vor allem die jüngeren Ortschaftsräte hakten engagiert nach. Auch die hinteren Plätze, oft verwaist bei Sitzungen, waren dieses Mal gut besetzt von Mitarbeiterinnen aus verschiedenen Kindergarteneinrichtungen. Henne begrüßte auch sie persönlich.

Viele kritische Nachfragen

2024 wird das Jahr der Planung für den Kindergarten. „das brauchen wir garnicht diskutieren, wie dringlich das ist“, betonte er. Knapp über drei Millionen Euro sind hierfür bis einschließlich 2026 eingeplant. Henne betonte, dass es identitätsstiftend sei, im eigenen Ortsteil in den Kindergarten zu gehen. Sogar der Aspekt der nachhaltigen Mobilität wurde aus dem Gremium hervorgehoben. Wer ständig mit dem Auto zum Kindergarten in die Stadt fahren müsse, belaste die Umwelt.

Zwei Kindergartengruppen seien aktuell in Planung, so Ludy. Ob das nicht zu wenig sei, warf Rainer Schuhmacher ein. Zwei Gruppen plus Krippe, beeilte sich Ludy zu sagen. Es werde abhängig von Bedarf und Geburten geplant. Die finale Größe sei nicht in Stein gemeißelt. Sobald verlässliche Zahlen da seien, werde entschieden.

Auch der Zeitplan zum Kindergarten interessierte. Ob man davon ausgehen könne, dass der Neubau wie geplant 2026 fertig werde, wollte Tobias Lorinser wissen. Man gehe von einem ähnlich zügigen Bautempo wie in Haisterkirch und Reute aus, so Ludy.

Radwege und Breitband

Wer bei der Planung mitmische und wie man sich die Zusammenarbeit vorstellen könne? Die Leiterin der Einrichtung sei immer mit dabei, betonte Ludy. Die bereits geführte Mängelliste solle auf keinen Fall einfach „verschwinden“, betonte Edwin Bertrand. Auch hier konnte Ludy beruhigen. Die Mängelliste werde gemeinsam durchgegangen.

Bauland, Radwege, Schuldenverteilung und Steuererhöhungen - die Ortschaftsräte und -rätin bohrten nach. Auch das großangelegte Projekt Breitbandausbau interessierte. Ob es dieses Jahr „noch vom Stapel gehe“, wollte Ortschaftsrat Richard Kling wissen. Die Planung stehe, so Ludy. Für den Ausbau in Volkertshaus-Oberurbach bis einschließlich 2025 seien knapp 2,4 Millionen Euro eingeplant. Dann komme die Ausschreibung und dann werde damit begonnen. Wo anfangen? Da, wo der Bedarf am größten ist und die MBits am geringsten. Die Zugänge zu den Grundstücken zu erhalten, sei „wahnsinnig viel Arbeit“. Schaue man auf den bisherigen Ausbau, sei es „sensationell zügig gegangen“, stimmte Ludy positiv.

Gelebte Demokratie

Der zeitliche Rahmen für geplante Radwege interessierte Ortschaftsrat Schuhmacher. Ein schwieriges Thema, fand Henne und er wagte keine Prognose. Es seien mehrere Spieler involviert, so auch Ludy. Die Stadt würde gerne mehr Radwege bauen, aber oft scheitere es an den Grundstücken. „Wir bauen auf fremdem Grund“, so Ludy. Straßenbaulastträger und private Grundstücksbesitzer müssten mit abstimmen.

Weiter ging es um folgende Themen:

Die Feuerwehr darf sich freuen, denn sie erhält 2025 einen neuen Mannschaftswagen. 47.000 Euro sind hierfür eingeplant.

Auch die Renovierung des Rathausdachs geht weiter. Ludy betonte, dass die Stadt sich hierfür Zuschüsse erhoffe, die bereits beim Programm „Ländlicher Raum“ gestellt seien. 110.000 Euro sind hierfür 2024 eingeplant.

600.000 Euro werden im Baugebiet Sankt Michael bis 2024 investiert.

Dem Haushalt wurde einstimmig zugestimmt. Final wird dieser bei der Gemeinderatssitzung am 29. Januar beschlossen.