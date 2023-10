Im Rahmen der Öko-Aktionswochen Baden-Württemberg öffnen vom 18. September bis 31. Oktober wieder viele Bio-Betriebe ihre Türen und (Stall)Tore für Verbraucher. In der Bio-Musterregion Ravensburg lud am Samstag Familie Hepp auf ihren Biolandhof nach Bad Waldsee-Neuurbach ein. Mit einem 18-Hektar-Milchviehbetrieb und Pensionspferden haben Johannes und Andreas Hepp im Jahre 2018 auf biologische Landwirtschaft umgestellt. Dieses bedeutete für die Hepp GbR keine neue Welt, wurde hier doch schon in der Vergangenheit wenig gedüngt und nicht gespritzt.

Bei herrlicher Herbstsonne kamen am Samstag etwa ein Dutzend Interessierte. Natürlich galt der erste Blick den knackfrischen Erzeugnissen, welche einladend auf einem Verkaufstisch präsentiert waren. Neben Gemüse und Eiern können beim Biolandhof Hepp auch Nudeln, Fruchtaufstriche und Geflügelfleisch von den eigenen Hähnen und Hennen erworben werden. Doch vor dem Einkauf ging es mit Andreas Hepp auf den Acker. In fünfjähriger Fruchtfolge wird neben Gemüse auch Sommerweizen, Winterroggen, Sonnenblumen mit Grasuntersaat und Kleegras angebaut. Eine gute Bodenkultur mit tiefgrabenden Regenwürmern ist Voraussetzung für ein gutes Gemüseland. Dazu gehört auch, dass der Boden möglichst immer bewachsen ist und nur bis zu einer Tiefe von zehn Zentimetern bearbeitet wird.

Welchen Dünger die Hepps verwenden

Mit diesen Voraussetzungen musste Hepp auch in diesem Sommer mit langen Trockenphasen seine Karotten nur einmal bewässern. Die Anzucht der Jungpflanzen erfolgt ausnahmslos im eigenen Betrieb. Dafür wird weitgehend torffreies Substrat verwendet. Die aufmerksamen Besucher staunten über herrliche Kohlrüben, Mangold (Multitalent in der Küche), Spinat, Ackersalat, Radicchio, Zuckerhut, Freilandpaprika, Chinakohl, Schnittsellerie, Rosenkohl sowie rote, gestreifte und gelbe Beete. Gedüngt wird nur mit eigenem Wirtschaftsdünger (Pferde- und Hühnermist). Ein Zukauf ist nicht notwendig.

Für die Hepp GbR kommt ein Gewächshaus nicht in Frage. Ihr Wurzelgemüse überwintern sie in einer Laubmiete. Diese wird etwa 30 Zentimeter ausgegraben, die Abdeckung erfolgt dann nur mit Laub von den Bäumen. Eine zusätzliche Folie kommt erst bei Frost ab minus 15 Grad in Frage. Die Vermarktung ist einfach geregelt: Abonnenten können zum Preis von monatlich 48 Euro jeden Freitag von 16 Uhr bis 17 Uhr mindestens vier saisonbedingte Gemüsearten abholen. Bei dieser Version ist im Gegensatz zu anderen Bio-Feldanlagen keine Beteiligung an der Arbeit verbunden. So kommt Inge Forcher regelmäßig zum Biolandhof Hepp, nachdem aber ihr Ehemann Rudolf ein besonderes Händchen für ihre Hochbeete hat, kann sie hier einiges an gutem Gemüse auch selber ernten.

Es gibt auch Hühner auf dem Hof

Im zweiten Teil der Führung ging es zur anliegenden Hühnerwiese. Im komfortablen Hühnermobil (mit Solarmodulen) haben 220 weiße Hühner, eine Kreuzung White Rock/New Hampshire, ausreichend Platz. Die Junghennen kommen mit sechs Wochen zusammen mit ihren Bruderhähnen vom Nordschwarzwald auf den Hof. Letztere werden mit 18 Wochen auf dem Hof geschlachtet. Gefüttert werden die Hühner (zusammen mit drei prächtigen Hähnen) mit einem Schrot aus Erbsen, Gerste, Weizen, Roggen, Hafer und Sonnenblumen. Der 500-Liter-Wassertank reicht hier etwa eine Woche. Ein separater Kalkscharrraum soll die Tiere vor der roten Vogelmilbe bewahren. Als Zweinutzungshuhn (Eier und Fleisch) dürfen diese Hühner mindestens zwei Jahre leben. Die Legeleistung liegt hier bei 60 Prozent.

Die Umsetzung des Hühnermobils erfolgt wöchentlich, im Winter zur Schonung der Grasnarbe mit viel Kleeanteil etwas öfter. Pro Henne stehen bei Hepps sieben Quadratmeter Grünland zur Verfügung. Die amtliche Vorgabe von Bioland fordert hier mindestes vier Quadratmeter. „Mehr als günstig“ bezeichnete eine Nachbarin aus Wolpertsheim den Preis von 50 Cent pro Ei: „Dank dem frischen Kleegras haben diese Eier den gelbsten Eidotter, den ich je kenne.“