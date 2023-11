Das Ladengeschäft und die Betriebsstätte der „Hofkäserei Urbachtal“, die seit 15 Jahren in Mittelurbach beheimatet war, sind seit Samstag geschlossen. Auf SZ-Anfrage begründete Inhaber Georg Maucher diesen Schritt damit, dass er den Unternehmensstandort künftig an seinem langjährigen Wohnort in Oberreute (Kreis Lindau) konzentriert. An der B 308 gelegen haben der Molkereimeister und sein Sohn Nico, ebenfalls Meister seines Fachs, einen stattlichen Betriebsneubau errichtet, nachdem der gebürtige Mittelurbacher dafür im Waldseer Gewerbegebiet Wasserstall kein Grundstück bekommen hat. Stammkunden der Naturkäserei finden Maucher auch weiterhin auf den Wochenmärkten der Region.

Maucher muss im Rückblick schon noch etwas durchatmen, denn er wäre mit seinem lebensmittelverarbeitenden Betrieb samt Ladengeschäft gerne auch an seinem Heimatort geblieben. „Als Familie wohnen wir zwar in Oberreute, aber nachdem mein Sohn mit eingestiegen ist in das Unternehmen und wir beide sieben Wochenmärkte beliefern zwischen Schwäbischer Alb und Bodensee, hätte sich als Standort für ein neues Betriebsgebäude das Gewerbegebiet Wasserstall an der B 30 für uns angeboten“, weiß der dreifache Vater, der vor 15 Jahren auf dem landwirtschaftlichen Grundstück seiner Familie in Mittelurbach seine „Hofkäserei Urbachtal“ aus der Taufe hob.

Ärger und Unverständnis

Nachdem aus diesen Bauplänen in Bad Waldsee auf Beschluss eines gemeinderätlichen Ausschusses nichts geworden ist, was Maucher verärgerte und was auch Ortsvorsteher Franz Spehn bis heute nicht recht nachvollziehen kann, konzentrierte sich sein Familienbetrieb auf Oberreute. Nach SZ-Informationen soll die vorherige Waldseer Stadtspitze die Ansicht vertreten haben, dass die Käserei „zu wenig Arbeitsplätze“ schaffe im Verhältnis zum bebaubaren Gewerbegrundstück.

Sei’s drum: Ihre ambitionierten Neubaupläne mit einer sechsstelligen Investitionssumme setzte die inzwischen in „Naturkäserei Maucher GmbH“ umbenannte Firma daraufhin auf einem Grundstück in Oberreute an der B 308 um, die vom Bodensee in Richtung Alpen führt. In einem energetisch hochmodern errichteten Gebäude werden hier bis zu 6000 Liter Milch in alter handwerklicher Tradition zu Käse verarbeitet - eine Existenzgründung in der Milchwirtschaft, wie sie auch im Allgäu eher selten ist, wie Branchenkenner wissen.

Natürlich sind Vater und Sohn Maucher - und mit ihnen die ganze Familie - voller Tatendrang im Hinblick auf ihre neue Produktionsstätte, die in der kommenden Woche ihren Betrieb aufnimmt und die ab Januar noch durch ein Verkaufsgeschäft samt Café in Oberreute ergänzt wird. „Aber für meine Stammkunden in Bad Waldsee tut es mir leid, der Laden in Mittelurbach lief gut und auch auf dem Markt haben wir eine gute Resonanz auf unsere Produkte“, berichtet Maucher, für den die Schließung seiner „Hofkäserei Urbachtal“ ein Wermutstropfen ist trotz des beruflichen Erfolgs.

Auf diesen Märkten ist der Käse zu finden

„Ich danke allen Kunden für ihre Treue und freue mich auf weitere Begegnungen am Markt“, blickt der 59-Jährige voraus. Anzutreffen ist Maucher sen. mit seinem Allgäukäse und weiteren Milchprodukten am ersten Samstag im Monat auf dem Waldseer Bauernmarkt, am Freitag auf den Märkten Warthausen (vormittags) und Baienfurt (nachmittags) sowie am Samstagvormittag in Bad Schussenried. Sohn Nico (30) bedient mittwochs bis samstags die Wochenmärkte in Immenstaad/Bodensee, Unteruhldingen, Pfullingen bei Reutlingen sowie Weingarten (Untere Breite). An den anderen Werktagen produziert das Duo in Oberreute dann den Käse, der hier angeboten wird.

Die Erfolgsgeschichte Mauchers, der seinen Beruf Anfang der 1980er-Jahre bei der Omira in Ravensburg erlernte, seine fachlichen Kenntnisse in Allgäu-Molkereien vertiefte und den Meister machte, ist die eine Seite der Medaille „Hofkäserei Urbachtal“. Die andere kennt Mittelurbachs Ortsvorsteher nur zu gut: „Das war unser einziges Lebensmittelgeschäft, das auch ein Treffpunkt war für Urbacher und Waldseer - nun haben wir leider gar nichts mehr“, beschreibt Spehn die fehlende Nahversorgung im Waldseer Ortsteil.

Was bleibt in Mittelurbach?

Zwar wurde auch hier - wie berichtet - ein Bürgerbeteiligungsverfahren zur Dorfentwicklung angeschoben. Und nicht von ungefähr stand ganz oben auf deren Wunschliste die Wiederansiedlung einer Bäckerei mit Cafébetrieb. „Aber es gibt bei uns eben kein geeignetes Grundstück in der Dorfmitte für ein solches Projekt, auch wenn wir dies als notwendig ansehen“, räumt Spehn ein.

Im Rahmen der Mittelurbacher Dorfweihnacht am 16. Dezember sollen an einem Stand nochmals Anregungen von Besuchern aufgenommen werden, vielleicht sei ja eine Idee dabei, die umgesetzt werden könnte. „Immerhin werden beim anstehenden Wohnbauprojekt in Unterurbach Räume für ein Bäckerei-Café eingeplant, aber erst im zweiten Bauabschnitt und das dauert noch ein paar Jahre“, so Spehn dazu.

Alles Wissenswerte über die „Naturkäserei Maucher“ in Oberreute und die Öffnungszeiten bei Verkauf und Café finden sich unter www.naturkaeserei-maucher.de.