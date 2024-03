Mitmachen ist Ehrensache

Nach der Aktionswoche „Mitmachen Ehrensache“ des Kreisjugendrings Anfang Dezember 23, an der sich im gesamten Landkreis Ravensburg circa 850 Schülerinnen und Schüler beteiligt hatten, fand nun am Mittwoch, den 13. März an der Realschule Kißlegg die Anerkennungsfeier statt.

Auch am Gymnasium Bad Waldsee hatten 98 Jugendliche zwischen Klasse 7 und 10 den Unterricht für einen Tag gegen das Arbeiten eingetauscht, um das Geld für gute Zwecke zu spenden. Der Landkreis bekam so fast 29.000 Euro zusammen. Das tolle Ergebnis des Gymnasiums kommt wieder unserem Kooperationspartner „Desierto florido“ zugute, einem Verein, der sich um die Nöte der Kinder in Südamerika kümmert. Frau Gray und Frau Bader-Sickinger nahmen zusammen mit vier Schülerinnen der 9b, den Botschafterinnen des Gymnasiums, den symbolischen Scheck über die erstaunliche Summe von Katharina Wagner vom Kreisjugendring entgegen. Danke an alle, die sich beteiligt haben.