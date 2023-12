Mitmachen Ehrensache - 70 TeilnehmerInnen allein am Gymnasium

Am 5. Dezember nahm das Gymnasium Bad Waldsee mit einer starken Gruppe an dem Aktionstag des Kreisjugendrings Ravensburg teil. Bis kurz vor Schluss hatten sich immer noch teilnahmewillige Schüler und Schülerinnen ab Klasse 7 gemeldet, die bereit waren, statt eines normalen Schultages einen Tag in einer öffentlichen Einrichtung, einem Büro oder einer Firma zu arbeiten, um das Geld dann anschließend gesammelt für eine gute Sache zu spenden. Im Falle des Gymnasiums Bad Waldsee kam das Geld wieder unserem Kooperationspartner Desierto Florido zugute, dem Tübinger Verein, der sich um mittellose Kinder und Jugendliche in Südamerika mit vielerlei Projekten kümmert. Fragte man in der folgenden Woche den Klassen nach, konnte man sich einen guten Eindruck verschaffen von der Vielseitigkeit der gemachten Erfahrungen. Die Kinder und Jugendlichen wussten ja nun nicht nur, dass ihre getane Arbeit umgemünzt würde in bares Geld, das Gleichaltrigen in Not zugutekommen würde, sondern sie konnten nun teilweise das erste Mal in den echten Berufsalltag hineinschnuppern.

So waren die fleißigen HelferInnen sehr willkommen in den Kindertagesstätten, in denen am Nikolaustag die bereitwillige Unterstützung besonders gebraucht wurde. Junge Berufsschnupperer berichteten unter anderem vom Schmücken des Christbaumes der Mensa oder auch von einer detaillierten Führung durch das Hymer-Unternehmen, welche den Arbeitstag einleitete. Eine andere Ehrensache-Teilnehmerin erzählte vom Einsatz in verschiedenen Abteilungen bei Ravensburger und dem Arbeiten mit Headset, welches ihr ansagte, was sie aus den entsprechenden Regalen des Lagers für Pakete richten musste. Eine andere Teilnehmerin hatte einen ereignisreichen Vormittag im Schlepptau einer Tierärztin erlebt, der mit der Teilnahme an einer Pferde-OP endete. Spannend, vielfältig und teilweise auch überraschende Erlebnisse, die das Bild des zukünftigen Berufswunsches sicherlich mit prägen werden. Danke für euren Einsatz, vielen Dank an die offenen Einrichtungen und Unternehmen!