Mitgliederzuwachs beim VfB–Fanclub Bollwerk Süd

Am Samstag, 21. Juli, hielt der VfB Fanclub Bollwerk Süd aus Bad Waldsee seine Jahresversammlung auf dem Sportgelände des SC Michelwinnaden ab.

Mit einem Elfmeterturnier für Groß und Klein, Jung und Alt startete am späten Nachmittag die Jahresversammlung mit anschließendem Sommerfest. Im KO–System wurden die beiden Torhüter geprüft, die erst bei den letzten Schützen so richtig ihr Können zeigten. Nach einer guten halben Stunde waren schließlich die erste drei Plätze vergeben. Den zweiten Platz sicherte sich Sebastian Braun, gefolgt von Sebastian Laub, der sich den dritten Platz ergattern konnte. Turniersieger und somit Erstplatzierter wurde Daniel Wiest mit einer Trefferquote von 100 Prozent. Herzlichen Glückwunsch!

Im Anschluss an das Turnier eröffnete der erste Vorsitzende Andreas Glaser die Jahresversammlung. Er blickte auf die Entwicklung unseres Fanclubs. Trotz einer dürftigen Saisonleistung des VfB Stuttgart und der Zitterpartie am Saisonende, wuchs der Fanclub Bollwerk Süd im Vergleich zum letzten Jahr um rund 30 VfB–Freunde deutlich an und besteht aktuell aus 157 Mitgliedern.

Der Kassenwart Andreas Pfeiffer übernahm den Kassenbericht, welcher den Anwesenden eine finanziell solide Club–Situation aufzeigte. Kassenprüfer Hans–Jörg Leuter verlas den Bericht zur Kassenprüfung und bescheinigte Andreas Pfeiffer eine lückenlose sowie übersichtliche Kassenführung und schlug der Versammlung folglich die Entlastung der Vorstandschaft vor, welche aufgrund der guten Berichte durch die Anwesenden einstimmig erfolgte.

Unter der Leitung von Markus Lehmann standen turnusgemäß die Wahlen des ersten Vorsitzenden sowie des Schriftführers an. Mit Andreas Glaser und Stefan Grünke konnten beide in ihren Ämtern bestätigt werden.

Der zweite Vorsitzende Stefan Preiß erklärte den Anwesenden anschließend die Änderung bei der Ticketbestellung seitens des VfB Stuttgart und dem daraus resultierenden internen Ablauf für die Bollwerk–Mitglieder. Ferner informierte er über die beiden Heimspiele während dem Stuttgarter Wasen und einer möglichen Auswärtsfahrt zum 1. FC Köln.

Am Ende der Jahresversammlung bedankte sich das Vorstandsteam bei allen Anwesenden, bei Joe Gerth mit seinem Team und dem SC Michelwinnaden für die Gastfreundschaft und die Bereitstellung der Räumlichkeiten.