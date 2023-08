Mitgliederversammlung Studentenwerk Weiße Rose

Das Studentenwerk Weiße Rose, Träger von drei Wohnheimen in Weingarten und Ravensburg sowie der Kindertagesstätte Mullewapp in Weingarten, hat im Juli zur Mitgliederversammlung ins Foyer eines Wohnheims eingeladen.

Der Vorsitzende, Peter Ederer, gab einen Überblick über das Geschehen der letzten zwölf Monate. Er wies unter anderem darauf hin, dass im Berichtsjahr rund 425.000 Euro in die drei Wohnheime investiert wurde. Er machte auch eine Anmerkung zur Belegung: „Etwa 15 Prozent der Studierenden in Weingarten sind Studierende aus dem Ausland. Da ausländische Studierende auf dem freien Wohnungsmarkt so gut wie chancenlos sind, vergeben wir seit Jahren etwa 30 Prozent unserer Zimmer an ausländische Studierende. Wir sind dadurch besonders für die Hochschule Ravensburg–Weingarten (RWU) ein wichtiger Dienstleister. Und unsere Mieterinnen und Mieter leisten einen großen Beitrag zur Integrationsarbeit“.

Sein Bericht wurde vertieft durch das Vorstandsmitglied Udo Mann, der ausführlich die bereits abgeschlossenen und noch anstehenden Baumaßnahmen erläuterte.

Das Vorstandsmitglied Mike Jörg, zuständig für die Zusammenarbeit mit den Studierenden, berichtete über Aktivitäten, die von Studierenden verwirklicht wurden. So fand am 10. Mai ein Aktionstag anlässlich des Jahrestags der Bücherverbrennung 1933 statt.

Hendrik Schuler, der in oben genanntem Projekt mitwirkte und seit kurzem Absolvent der PH Weingarten ist, stellte sich zur Wahl für den Vorstand des Studentenwerks. Seine Wahl erfolgte einstimmig. Die bisherigen Vorstandsmitglieder wurden ebenfalls einstimmig in ihrem Amt bestätigt.

Weil das Studentenwerk Weiße Rose bisher auch Träger des Denkstättenkuratoriums ist, hat Uwe Hertrampf, Mitglied im Beirat, über die umfangreiche Tätigkeit berichtet. Es konnte erreicht werden, dass das Denkstättenkuratorium eine institutionelle Förderung des Landes Baden–Württembergs erhält. Die Konsequenz daraus ist aber auch, dass das Denkstättenkuratorium rechtlich auf eigene Füße gestellt werden muss. Hierzu wird am 06. September eine Gründungsversammlung zur Gründung eines Vereins abgehalten.

Der Jahresabschluss 2022, vorgestellt durch Herrn Kübel von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Walser–Kübel–Haußmann, spiegelte die erneut große Investitionstätigkeit des Studentenwerks wider. Er bestätigte, dass die Verwaltung im Studentenwerk Weiße Rose vorzüglich arbeitet.