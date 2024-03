Mitgliederversammlung Männerchor Alttann

Die Mitgliederversammlung wurde am 19. März im Probenraum in Alttann abgehalten. Vor den Regularien stimmte Chorleiter Peter Schad das Lied „Fein sein, beinander bleibn“ an, begleitet von Franz Ott am Klavier.

Der Vorsitzende Karl Motz begrüßte offiziell die Mitglieder, die Tagesordnung wurde genehmigt und somit war die Versammlung beschlussfähig. In seinem kurzen Bericht hörten wir, dass wir im ersten Jahr nach Corona wieder mehr Singproben und mehr Auftritte hatten und dass der Probenbesuch bei knapp 90% war.

Einen ausführlichen Bericht über das Vereinsjahr gab es von Schriftführer Kurt Nussbaumer. Highlights waren, in loser Aufzählung: Jubiläumskonzert in Vogt, zwei Maiandachten, Besuch aus Rüthi, Kleine Dorfmusik in Wolfegg, Gedenkgottesdienst in Rötenbach, 2 Sängerabende in Alttann, Konzert im Maxi-Bad sowie das Weihnachtskonzert in Wolfegg.

Kassier Dieter Hoh konnte von einer positiven Entwicklung des Kassenstandes berichten, nicht zuletzt wegen des Arbeitseinsatzes des gesamten Chores inclusive der Partnerinnen beim Catering in der Oberschwabenhalle beim Abschiedskonzert der Oberschwäbischen Dorfmusikanten. Kassenprüfer Bruno Häfele bescheinigte eine vorbildliche Kassenprüfung.

Auf Antrag von Sängerkollege Josef Matheis wurde die Vorstandschaft einstimmig entlastet. In seinen einleitenden Worten lobte er die musikalische Leitung, die Vorstandschaft sowie den Chor insgesamt: kein Mitgliederschwund, hoher Probenbesuch, Verlass auf Vorstandschaft, gute Planungen, fordernde, aber nicht überfordernde Liedauswahl.

Auch der Dirigent hatte nur lobende Worte für den Chor samt ihrer Vorstandschaft und er hob die gute Zusammenarbeit mit seinem Stellvertreter und Pianist Franz Ott hervor und bedankte sich dafür. Auch Franz Ott wies auf die hervorragende Zusammenarbeit mit Peter Schad hin.

Josef Matheis leitete die Wahlen. Einstimmig bestätigt wurden in ihren Ämtern: der 2. Vorsitzende Alois Rothenhäusler, der Schriftführer Kurt Nussbaumer, der Notenwart Alfred Jäger und die beiden Kassenprüfer Bruno Häfele und Harald Sauertnik.

Auf Antrag der Vorstandschaft wurde Hubert Fischer zum Ehrenmitglied ernannt. Er trat 1973 in den Chor ein, war von 1980 bis 1990 und 1994 bis 2012 Schriftführer. Für diese Leistung erhielt er nun diese Ehrung. Der Geehrte bedankte sich für die Auszeichnung: „Diese 50 Jahre im Chor waren für mich eine tolle Zeit“.