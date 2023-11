Mitgliederversammlung des Museums- und Heimatvereins

Am 24. Oktober fand die diesjährige Mitgliederversammlung des MHV Bad Waldsee statt. Hubert Leißle begrüßte als Vereinsvorsitzender die anwesenden Mitglieder und die Vertreter von Stadt und Gemeinderat.

Im Kornhaus waren 2023 drei gut besuchte Wechselausstellungen zu sehen. Im Frühjahr startete die Turngemeinde Waldsee 1848 als Gast mit der Ausstellung „175 Jahre TG“. Sie lockte rund 1600 Besucher an und rief viele Erinnerungen an eigene Erlebnisse in der TG wach.

Es folgte die Präsentation von Künstler*innen im Rahmen des Paul-Heinrich-Ebell-Förderpreises. Die Werke wurden von einer Fachjury und vom Publikum getrennt bewertet. Der Förderpreis ging an Leonardo Cultaro, den Publikumspreis erhielt Boglarka Balassa.

Großes Interesse fand ‐ weit über die Stadtgrenzen hinaus mit circa 2050 Besuchern ‐ die Ausstellung „Jakob Eggli ‐ ein Schweizer Wandermaler sieht Oberschwaben“ mit 44 kolorierten Lithografien von oberschwäbischen Städten aus der Zeit um 1850.

Viele Besucher interessierten sich auch für die Dauerausstellungen in den beiden Obergeschossen. Der Verein konnte 2023 auch etliche neue, für die Museumskonzeption passende Objekte erwerben. Regelmäßige Führungen brachten den Besuchern die ausgestellten Gegenstände und die Geschichten dazu nahe. Junge und auch ältere Besucher erfreuten sich am „Rummelplatz“, geschaffen von der Sattlerfamilie Fürst.

Zahlreiche Kinder beteiligten sich wieder am Ferienprogramm und begeisterten sich für Vergangenes. Die neue, modern gestaltete Homepage konnte online gehen.

Die Organisation und Finanzierung der Ausstellungen und des Museumsbetriebs ist nur möglich durch das große ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder, aber auch durch Sponsoren und die Zuschüsse der Stadt. Dafür bedankte sich Hubert Leißle ausdrücklich.

Bei den in diesem Jahr fälligen Wahlen zu Vorstand und Beirat wurden folgende Personen gewählt, siehe Bild (von links): Matthias Thorner Beirat, Brigitte Hecht-Lang 2. Vorsitzende, Monika Ott-Adelmann Beirätin, Carola Rummel Schriftführerin, Maria Dobler Schatzmeisterin, Hubert Leißle 1. Vorsitzender. Nicht auf dem Bild sind die Beiräte Axel Otterbach, Peter Lutz, Joachim Strasser, Klaus Neher und der Ehrenvorsitzende Ernst Langer, sowie als Vertreter der Stadt im Beirat, Sonja Wild, Markus Leser und OB Matthias Henne beziehungsweise sein Vertreter.