Mitgliederversammlung der Genossenschaft für Jung und Alt

Zu der zweimal jährlich stattfindenden Mitgliederversammlung waren 48 der derzeit 130 Mitglieder erschienen. Im österlich schön dekorierten Raum in der Weinbergstraße 11 gab es Kaffee und Kuchen und Vereinsvorsitzender Herbert Tobolski erläuterte die im letzten halben Jahr gefassten Beschlüsse des Vorstandes.

So führte er in seinem Bericht aus, dass die Genossenschaft ein neues Logo und einen optimierten Internetauftritt erhalten soll. Im Briefkopf der Genossenschaft wird das neue Logo und der Slogan zum Zeittausch „ ZEIT GEGEN ZEIT „ jetzt deutlicher hervorgehoben. Außerdem ist im Internet eine digitale Plattform zum leichteren gegenseitigen Zeittausch bei Hilfeleistungen in Arbeit, so dass nun Hilfsanfragen nicht nur über das Büro in der Unteren-Breite-Straße 11 vermittelt werden können. Um Portokosten zu sparen, wurden im Rahmen einer Telefonumfrage von sämtlichen Mitgliedern die aktuellen e-mail Adressen ermittelt. So sind jetzt fast 50% der Mitglieder digital erreichbar.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war der Beitrag von Ravensburgs Baubürgermeister Bastin, der in Vertretung des zu diesem Termin verhinderten Bürgermeister Blümke gekommen war. Bürgermeister Bastin erläuterte mit seinen sehr anschaulichen Ausführungen die Pläne der Stadt Ravensburg zu den Bereichen Bauen, Umwelt, ÖPNV und Digitalisierung. Hier erfuhren die Zuhörer bisher nicht bekannte Details zu diesen Themen und es kam zu einem regen Erfahrungsaustausch. Als nach ca. zweieinhalb Stunden die gut besuchte Veranstaltung zu Ende ging, war man sich einig, dass dieser Nachmittag für alle ein voller Erfolg war.

Wer sich näher über diese soziale Genossenschaft informieren oder dem Verein beitreten möchte, findet alles Weitere unter www.genossenschaft-für-jung-alt.de