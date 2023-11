Mitgliederversammlung bei den LandFrauen Reute-Gaisbeuren

Die Landfrauen hielten ihre jährliche Mitgliederversammlung am 2. November im Gasthaus Adler in Gaisbeuren ab. Auf dem Programm standen Anpassung der Satzung, Wahlen der ersten Vorsitzenden, Schriftführerin und Beisitzerin. Die anderen Ämter wurden Letztes Jahr gewählt. Somit ist die Vorstandschaft wieder komplett neu in ihren Ämtern bestätigt.

Die Vorstandschaft der Landfrauen Reute-Gaisbeuren setzt sich aus 1. Vorsitzenden Ingrid Maucher, stellv. Vorsitzende Gertrud Schmid, Kassiererin Andrea Oberhofer, Schriftführerin Steffi Rist, Beisitzerinnen Inge Zimmermann, Marita Kieble und Gabi Wachter zusammen.

Die Kassiererin konnte von einem soliden Guthaben berichten. Die Kassenprüferinnen Ingrid Jakob und Barbara Frommelt bestätigten eine einwandfreie Kassenführung.

Einen Jahresrückblick über Veranstaltungen und Bildungsreisen konnte die Schriftführerin in Form einer PowerPoint-Präsentation den anwesenden Mitgliedern mit vielen Bildern zeigen und somit nochmal viele Momente ins Gedächtnis rufen.

Als Gast war Gisela Eisele, Vorsitzende der Kreislandfrauen Ravensburg, bei der Versammlung. Sie stellte die Satzungsänderung vor und gab einen kleinen Rückblick auf die vergangene Oberschwabenschau, bei der die Landfrauen alle Hände voll zu tun hatten um die Besucher mit leckeren Speisen und Kuchen zu verwöhnen.

Die nächste Veranstaltung ist am 6. Dezember, wenn eine besinnliche Nikolaus- und Adventsfeier auf dem Programm stehen. Hierzu erfolgt noch eine gesonderte Einladung.