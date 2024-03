Mitglieder- und Ehrenamtserfolge sind solide Ergebnisse

Der DAV hat bei der Mitgliederversammlung im Foyer der Stadthalle ein deutliches Statement gegen Hass, Hetze und Antisemitismus abgegeben.

Vorstand Franz Mosch eröffnete die Versammlung mit den Worten „Nie wieder! ist jetzt!“. Der Verein, der zu den größten in Bad Waldsee gehört, konnte auf ein positives Sektionsjahr zurückblicken, dank einer hohen Anzahl an Ehrenamtlichen und einer soliden Geschäftsbilanz. In seinem Bericht präsentierte Touren- und Ausbildungsreferent Reinhard Mosch die Zahlen von 2023 für das Forum. Stefan Bayler absolvierte erfolgreich seinen zweiten Prüfungslehrgang 2023 als Trainer C Bergsteigen, während Christina Albrecht den Lehrgang zur „Kletterbetreuerin Breitensport“ 2024 besuchte und ihr Zertifikat erhielt.

Die Berichte der Ressortabteilungen zeigten durchweg positive Zahlen. Besonders erwähnenswert war die starke Gruppe der Senioren, die ein breites Spektrum an Aktivitäten von einfachen Wanderungen bis hin zu Hochtouren anbot. Das Mountainbike-Rennen in Haisterkirch auf dem Saubadtrail war trotz schlechten Wetters sehr beliebt und endete erfolgreich. Das Rennen für das Jahr 2024 ist für den 14. Juli geplant.

Eine Übung mit der Feuerwehr und dem Roten Kreuz auf dem Trail zeigte die Wichtigkeit solcher Einsätze. Die Klettergruppe hat Zuwachs im Bereich Kletterbetreuung erhalten. Frank Mohr und Bianca Wiesmüller-Bär sind nun Teil des Teams. Die Erhaltung und Pflege des „DAV-Jubiläumswaldes“ in Steinach am Heurenbach erfordert im Frühjahr erneut eine Pflegemaßnahme, die für den 12. April festgelegt wurde.

Die Mitgliederverwaltung unter der Leitung von Esterrina Böhmig verzeichnete zum Ende des Jahres 2023 einen neuen Höchststand. Die Sektion konnte einen Zuwachs von 6,8 Prozent vermelden und somit eine positive Entwicklung verzeichnen. René Kollers Kassenbericht bildete eine solide Grundlage. Die Kassenprüfung bestätigte die ordnungsgemäße Führung. Bernhard Schultes, der erste stellvertretende Bürgermeister, lobte in seiner Rede die gute Arbeit des Vereins und des Vorstands. Er betonte die Bedeutung der Ehrenamtlichen für die Gesellschaft. Die Mitglieder bestätigten einstimmig die Entlastung des Vorstands, wie von Schultes empfohlen. Der Haushaltsvoranschlag für 2024 wurde einstimmig angenommen. Eine anschließende Satzungsänderung und notwendige Beitragserhöhung wurden mit 100 Prozent Zustimmung beschlossen.