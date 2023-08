Mit einem schönen Tag wird das 25–Jährige gefeiert

Die Firma Trikes & Fun aus Friedrichshafen, der Förderkreis und das Mitarbeiterteam der Behindertenhilfe der Zieglerschen haben Menschen mit Behinderung in Wilhelmsdorf wieder eine ganz besondere Freude gemacht und für strahlende Gesichter gesorgt.

Vor einer eindrucksvollen Kulisse mit zwölf Trikes begrüßte Werner Dudichum, erster Vorsitzender des Förderkreises Behindertenhilfe Bewohner, Fahrer, Mitarbeitende und Freunde. Am ersten Juliwochenende findet traditionell das Sommerfest des Förderkreises statt. Dieses Jahr war es ein ganz besonderer Tag, da der Verein auf sein 25–jähriges Bestehen zurückblickt. Highlight der Feier waren die Triker der Firma Trikes & Fun. Diese hatten ihr Versprechen eingelöst und waren wiedergekommen — wie auch in den vergangenen Jahren aus rein ehrenamtlichem Engagement.

Unermüdlich drehen die Triker ihre Runden. Ganz nach dem Motto „Geht nicht, gibt es nicht!“. Da kam es schon einmal vor, dass es vier Triker benötigte, um eine Klientin aus dem Rollstuhl in das Trike zu setzen. Die Schlangen waren lang, das Interesse groß und bei jeder Einfahrt wurden die Triker mit heller Begeisterung begrüßt. Viele Mitfahrerende wollten gar nicht erst aussteigen oder reihten sich erneut in die Warteschlange ein. Sie waren in besten Händen, denn die Fahrerinnen und Fahrer stellten sich individuell auf die persönlichen Wünsche und Bedürfnisse der Menschen mit Beeinträchtigung ein.

Neben den Fahrten mit den Trikes gab es viel zu erleben. Buttons wurden gestaltet, schimmernde Seifenblasen flogen durch die Luft, an der Fotobox war eine lange Schlange, man konnte mithilfe einer 3D–Brille in fremde Länder eintauchen, Boccia spielen oder sich am Nagelbalken versuchen. Zur Mittagszeit gab es eine Zirkusaufführung und auch der Eiswagen sorgte für große Freude. Musikalisch wurde der Tag von den Rotachtalern und DJ Max umrahmt. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt und die rund 250 Gäste waren beim gemeinsamen Mittagessen und anschließender Kaffeezeit bestens versorgt.

Nicht nur Werner Dudichum, auch der Geschäftsführer der Behindertenhilfe, Uwe Fischer und alle Beteiligten waren begeistert. Für alle war es ein rundum schöner und erlebnisreicher Tag gewesen, der als gelebtes Beispiel für Inklusion noch lange in Erinnerung bleiben wird.