Mit der Schiffer–Gilde von Bregenz nach Lindau

An einem Samstag, Mitte Juli, fand wieder unser beliebter jährlicher Segeltag zusammen mit dem Schiffer–Gilde aus Bregenz statt. Mit dem lieben Otto, unserem Skipper, sind wir bei strahlendem Sonnenschein und ausreichend Wind vom Bregenzer Hafen aus losgesegelt. Der Skipper, die elf Teilnehmenden und die drei Ehrenamtlichen bildeten die Crew und zusammen steuerten wir das Segelboot auf die Lindauer Insel.

Dort vor Ort wurden wir im Segelclub herzlichst willkommen geheißen und bekamen leckere Pommes und ein kühles Getränk. Natürlich durfte das Eis zum Nachtisch und eine Abkühlung im See nicht fehlen.

Die Wetterbedingungen bei der Rückfahrt waren perfekt, wodurch wir in Windeseile wieder heile, glücklich und sonnengetankt in Bregenz am Hafen angekommen sind. Ein rundum schöner Tag mit tollem Wetter und tollen Menschen.