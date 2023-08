Mit dem Kloster Reute pilgern zu Orten der Menschlichkeit

Wie schon in den letzten Jahren haben die Franziskanerinnen von Reute und die Seelsorgeeinheit Bad Waldsee an fünf Samstagen zu einer Fußwallfahrt „Gute Beth — Lebenszeugnis Menschlichkeit“ eingeladen. Am 5. August machte sich eine kleinere Pilgergruppe auf den Weg von Reute nach Bad Waldsee. Vom Kloster Reute begleitete neben den Schwestern Birgitta, Yvonne und Petra auch Pfarrer Ulrich Steck die Wallfahrer.

Nach einer kurzen Station in der Pfarr– und Wallfahrtskirche St. Peter und Paul Reute ging es singend und betend vorbei am Flugplatz in Richtung Steinach. Schwester Birgitta hatte das Pilgerheft verteilt. Pünktlich um 13 Uhr trafen die Pilger beim Verein „Global“ in Bad Waldsee ein. Hier erwartete bereits ein gutes Dutzend Ehrenamtliche die Ankommenden. Vorsitzender Uli Bamann informierte über die vielfältige Arbeit des Vereins, welcher bis vor zehn Jahren noch als Arbeitskreis Asyl fungierte. Lisa Geiger und Brigitte Kaiser berichteten von der aktuellen Situation in Bad Waldsee. Mit Unverständnis wurden hier so manche Missstände zur Kenntnis genommen.

Zweite Station war die Suppenküche Klosterstüble. Bei Kaffee und Kuchen gab Rudi Heilig als Vorsitzender einen Überblick über die ehrenamtliche Tätigkeit des nun 15–jährigen Vereins. Zusammen mit ukrainischen Gästen freuen sich derzeit täglich etwa 50 Personen am guten Mittagsmenü, welches in der Küche der Franziskanerinnen von Reute gekocht wird. Neben dem guten Essen kommen hier viele alleinstehende Gäste vor allem auch der Gemeinschaft wegen. Uschi Hirsch und Inge Bendel berichteten auch von vielen Personen, welche in finanzieller Not stecken. Nach Prüfung der Situation kann Rudi Heilig nach dem Motto „Schnelle Hilfe ist doppelte Hilfe“ oft erste Not lindern.

Beim Besuch der kirchlichen Kleiderstube im Dachsweg staunten die Wallfahrer über das große und bunte Sortiment an Kleidung und auch Haushaltwaren. „Bis zu 100 Personen besuchen uns wöchentlich am Dienstag“, mit berechtigtem Stolz umschrieb Uschi Hirsch die vielfältige Arbeit der Ehrenamtlichen. Seit dem Jahre 1997 bietet die kirchliche Einrichtung Gebrauchtes zum Minimalpreis an. Zum Abschluss des Pilgertages sangen die Schwestern zusammen mit Pfarrer Steck den Aaron–Segen.