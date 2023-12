„Mit 8 Jahren war ich erwachsen“

In der AnsprechBar im Haus der katholischen Kirche fand ein erstes Erzählcafé statt. Frau Helga Pfänder war zu Gast und als sie zu erzählen begann, wurde es im vollbesetzten Caféraum mucksmäuschenstill. Nachdem Helga Pfänder 1937 in Pommern geboren worden war, verbrachte sie glückliche erste Jahre. Doch als der Krieg näher rückte, war es mit der Kindheitsidylle vorbei. Erinnerungen an einen ersten gescheiterten Fluchtversuch nach Westen verbanden sich mit Todesangst, als Tiefflieger auf sie Jagd machten. Helga und ihre jüngeren Schwestern waren mit der Mutter allein, denn der Vater war weit weg im Westen im Lazarett. Als die Mutter am Ende des Krieges an Typhus starb, war Helga 8 Jahre alt und allein mit einer fünf- und zweijährigen Schwester und spätestens jetzt war ihre Kindheit zu Ende, wie sie sagte. Sie lernte Kartoffeln zu kochen und wurde von der freundlichen polnischen Nachbarin unterstützt. Zwei Jahre später gelang es dem Vater, eine Ausreisebewilligung für seine Töchter zu bekommen und im Alter von 10 Jahren machte Helga sich mit ihren beiden Schwestern auf die lange Reise Richtung Berlin, von Lager zu Lager, wo sie oft von den Schwestern getrennt war. Einmal fertigte sie sich dem Borsten eines Besens eine Nadel, um ein Säckchen zu nähen, mit dem sie dann ihren Schwestern Zucker bringen konnte. Angekommen in einem Kinderheim traf sie dann auf ihren Vater, den sie glücklicherweise erkannte, weil sie und ihre Schwestern sonst im Kinderheim geblieben wären. Frau Helga Pfänder kam schließlich nach Oberschwaben, wo sie sich ein neues Leben aufbauen konnte, auch wenn die Kindheitserinnerungen sie nie ganz losließen. Und doch hilft Erzählen, das Vergangene zu verstehen und zu bestehen. Nach diesem bewegenden Auftakt plant das Team der AnsprechBar, dem ehrenamtlich betriebenen Begegnungscafé zwischen Einheimischen und Geflüchteten im Haus der katholischen Kirche im kommenden Jahr viermal ein solches Erzählcafé durchzuführen. Wer Vorschläge dazu hat, darf sich gerne an den Leiter Pastoralreferent Schindler wenden ([email protected]; 0751 3619613).

