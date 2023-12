Mirjam Albertz gewinnt Schulentscheid

Die Schulsiegerin des Gymnasiums St. Konrad im Vorlesewettbewerb kommt aus der 6b und heißt Mirjam Albertz (Mitte). Sarah Fürst (6a, rechts) und Romy Keppeler (6c, links) landeten auf den Plätzen 2 und 3. In der ersten Runde mussten die jeweiligen Klassensiegerinnen aus einem selbst gewählten Buch vorlesen, anschließend eine unbekannte Textstelle präsentieren. Die Jury, u. a. bestehend aus den Deutschlehrern Herrn Schrade, Frau Poltrock und Herrn Krupka entschied sich am Ende für den hervorragend gelesenen Text von Mirjam, die nun in der nächsten Runde auf Stadt-Ebene antritt. Foto: Gymnasium St. Konrad

