Miriam von der Heydt leitet Netzwerk Demenz

Seit Anfang Juli ist Miriam von der Heydt neue Leiterin des Netzwerk Demenz im ZfP Südwürttemberg in Weißenau. Ein besonderes Anliegen ist ihr, die Gesellschaft mehr über Demenz aufzuklären und für die Erkrankung zu sensibilisieren.

„Die Leitung des Netzwerk Demenz ist für mich eine Herzensangelegenheit“, beschreibt Miriam von der Heydt ihre neue Aufgabe. Im Juli hat sie das Amt von ihrer Vorgängerin Marion Müller übernommen und ist seither unter anderem für die Fortbildungsreihen zum Thema Demenz zuständig. Die erste Reihe hat sie bereits auf den Weg gebracht ‐ mit großer Resonanz. „Es besteht ein enormer Bedarf an Informationen und Fortbildungen“, berichtet von der Heydt.

Das Netzwerk Demenz am Standort Weißenau ist ein Angebot des Landratsamts Ravensburg, das regelmäßig für pflegende Angehörige und Ehrenamtliche Fortbildungen zum Thema Demenz anbietet. Die Anknüpfung des Netzwerks ans ZfP ermöglicht von der Heydt, vor Ort eng mit Stationen und Angehörigen zusammenzuarbeiten und deren aktuellen Fortbildungsbedarf zu erkennen.

Als Leiterin organisiert und koordiniert von der Heydt Fortbildungsreihen. Dabei hat sie weniger eine beratende, sondern vielmehr eine „Lotsenfunktion“ und kann auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen: Die gebürtig aus Norddeutschland stammende von der Heydt hat sich bereits vor mehr als 20 Jahren nach einer Ausbildung beim Finanzamt für den sozialen Bereich entschieden. Ihre Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin absolvierte sie in Freiburg. Über Ludwigsburg kam sie nach Ravensburg, wo sie bis zu ihrem Wechsel ins ZfP viele Jahre als Pflegedienstleitung eines ambulanten Dienstes tätig war. Dabei stand sie unter anderem in engem Austausch mit Angehörigen von dementiell Erkrankten und erhielt so wertvolle Einblicke, welchen Bedarf diese an Beratungs- und Betreuungsangeboten haben. „Die ausgeschriebene Stelle bot mir die Chance, etwas Neues zu machen“, beschreibt die Mitvierzigerin ihre Motivation, sich zu bewerben. Sehr vielseitig seien die Aufgaben, optimal könne sie hier ihre Erfahrungen, Kontakte und eigene Vorstellungen einbringen.

Das aktuelle Veranstaltungsprogramm finden Sie unter: www.zfp-web.de/netzwerk-demenz, die Anmeldung erfolgt per Mail an miriam.v[email protected] oder telefonisch unter 0751/7601 2564.