Minigärtner Weingarten feiern Abschluss auf der Insel Mainau

Über 50 Kinder aus ganz Baden–Württemberg kamen auf der Insel Mainau zusammen, um dort den Abschluss ihres Minigärtner–Kurses und das zehnjährige Bestehen der Europa Minigärtner zu feiern — darunter auch die Minigärtnergruppe aus Weingarten. Gerlinde Kretschmann, Ehefrau von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, eröffnete die Veranstaltung. Der Landesvater von Baden–Württemberg ist Schirmherr der gemeinnützigen Initiative.

„Zehn Jahre Europa Minigärtner bedeutet, dass tausend Kinder sich mit der Natur vertraut gemacht haben und die Natur mit viel Spaß und Freude am Gärtnern erleben. Die Kinder erfahren dabei, dass Nahrungsmittel wie Kartoffeln und Gemüse nicht im Supermarkt wachsen, sondern dass sie gesät, gepflegt und geerntet werden müssen“, so Gerlinde Kretschmann.

Diese Erfahrungen machten auch die Minigärtner der Schule am Martinsberg in Weingarten. Im Rahmen ihres einjährigen Minigärtner–Programms schnupperten die 27 Schüler der Klasse 2a bei monatlichen Mitmachbesuchen in die Welt des Gartenbaus. Ihre dabei erworbenen Fähigkeiten haben die Kinder nun zu ihrem Abschluss nochmal eindrucksvoll in Szene gesetzt. Angeleitet von den Profigärtnerinnen der Mainau haben die Mädchen und Jungen Paletten, Blumentöpfe und Eierkartons bemalt, die Töpfe sowie ausgediente Gummistiefel bepflanzt, Löcher gebohrt und ein aufwendiges Insektenhotel zusammengeschraubt. Die kleinen Kunstwerke schmücken nun eine zehn Meter breite Backsteinwand im Park der Insel unterhalb des Café Vergissmeinnicht.

In einer liebevoll gestalteten Präsentation erzählten die Minigärtner von ihren Aktivitäten und Erlebnissen ihrer vielseitigen Ausbildungszeit. Für wahre Begeisterungsstürme im Publikum sorgte der Bienentanz der Weingartener Minigärtner. Zum Lied „Guck mal diese Biene da“ der YouTube–Stars „Lichterkinder“ hatte Teamleiterin Brigitte Scharf mit den Kindern eine aufwendige Choreografie eingeübt. Den krönenden Abschluss bildete die feierliche Übergabe der Urkunden durch Bettina Gräfin Bernadotte.

Auch für diesen Herbst sind in zahlreichen Regionen wieder neue Minigärtner–Gruppen geplant. Interessierte Kinder können sich beim Projektteam der Europa Minigärtner unter [email protected] melden.