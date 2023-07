Musikverein Michelwinnaden sucht Musikernachwuchs

Mit dem neuen Schuljahr starten beim Musikverein Michelwinnaden auch wieder die neuen musikalischen Ausbildungsgruppen.

Für Kinder von vier bis sechs Jahren bietet der Verein eine Musikalische Früherziehung an. Ziele der Musikalischen Früherziehung sind die Förderung von Rhythmus, Musik, Sprache und Bewegung sowie den Kindern den Zugang zur Welt der Musik zur ermöglichen. Die Früherziehung wird von einer ausgebildeten Erzieherin geleitet und findet einmal wöchentlich im Proberaum des Musikvereins statt.

Ab sechs Jahren können Kinder das Blockflötenspiel erlernen. Der Blockflötenunterricht gibt den Kindern die Möglichkeit, gemeinsam die Grundbegriffe der Musik, die Noten und Notenwerte zu lernen. Das Blockflötenspiel erleichtert auch später den Start einer Instrumentalausbildung. Der Blockflötenunterricht findet ebenfalls einmal wöchentlich im Proberaum statt.

Mit circa neun Jahren können Kids beim Musikverein Michelwinnaden mit der Ausbildung an einem Blas– oder Schlaginstrument beginnen. Unter sämtlichen Instrumenten, die in einem Blasorchester vertreten sind, können die Kinder ihr „Wunschinstrument“ auswählen. Die Ausbildung, durch qualifizierte Fachkräfte, findet in Kooperation mit der Jugendmusikschule Bad Waldsee statt. Teilweise findet der Unterricht in in der Burg in Michelwinnaden statt.

Der Förderverein bietet dem Musikernachwuchs nicht nur eine gute musikalische Ausbildung mit qualifizierten Ausbildern sondern organisiert auch verschiedene Aktionen zum Zusammenhalt der Gruppe wie zum Beispiel Hüttenaufenthalte, Fasnetsball, Ausflüge und Kino–Abende.

Nähere Auskünfte über die Ausbildung und den Musikverein Michelwinnaden erhalten Interessierte bei Jugendleiter Daniel Schmid, Telefon 01578/5682088 oder Mail [email protected], er nimmt auch gerne Anmeldungen entgegen. Nähere Infos finden Sie auch auf der Internetseite des Musikvereins Michelwinnaden unter www.mv–michelwinnaden.de