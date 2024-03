Der Wille ist da, die Räume stehen parat und die Kassenärztliche Vereinigung (KV) spielt angesichts hausärztlicher Unterversorgung im Raum Bad Waldsee ebenfalls mit. Für die Eröffnung der geplanten Zweigpraxis im Pfarrhaus Michelwinnaden fehlt es allerdings noch am wichtigsten: an ärztlichem Personal für Sprechstunden vor Ort. Wie Christopher Maier von der hausärztlichen Gemeinschaftspraxis in Hochdorf gegenüber Schwäbische.de ausführt, suche sein Team deshalb dringend nach Fachärzten für Allgemeinmedizin in Teil- oder Vollzeit, die hier mit einsteigen und als angestellte Mediziner (oder als Teilhaber) tätig werden möchten.

Es fehlen 1000 Hausärzte in Baden-Württemberg

„Auch wenn die Rahmenbedingungen bei der hausärztlichen Versorgung im ländlichen Raum schwierig bleiben und in Baden-Württemberg schon jetzt an die 1000 Hausärzte fehlen, so bleiben wir dennoch zuversichtlich und hoffen sehr, dass wir ein, zwei Mediziner finden für ein begrenztes Sprechstundenangebot in der Zweigpraxis Michelwinnaden, das jederzeit ausgeweitet werden könnte“, blickt der promovierte Facharzt für Allgemeinmedizin und Anästhesiologie in die Zukunft.

Abgesehen von der notwendigen EDV-Anbindung an das bestehende Ärztehaus Hochdorf, die rasch umgesetzt werden könnte, sei alles bereit im Pfarrhaus. „Wir könnten hier zeitnah starten mit Sprechstunden, so bald wir wieder über mehr Man-Power verfügen. Und dann können wir noch weitere Patienten ohne Hausarztbetreuung aus Bad Waldsee aufnehmen, was vor Ort in Hochdorf derzeit leider nicht mehr möglich ist“, räumt der Hausarzt ein.

Weil man angesichts der prekären Lage in Bad Waldsee mit dreieinhalb vakanten Hausarztsitzen helfen wollte, habe man inzwischen gut 800 Patienten der aufgegebenen Praxis Kiefer übernommen, die nun seit Januar nach Hochdorf fahren ins Ärztehaus. „Aber auch wir sind jetzt am Limit mit unserem Personal und möchten unsere angestammten Patienten am Hauptstandort nicht vernachlässigen.

Deshalb können wir im Moment niemanden mehr hier aufnehmen, so leid uns das tut“, räumt Maier ein. Er hofft, dass sich - auch durch die Berichterstattung der „Schwäbischen Zeitung“ - potentiell verfügbare Hausärztinnen und Hausärzte bei ihm melden für einen Einstieg in die Gemeinschaftspraxis.

Ein Arzt ist überraschend ausgestiegen

An der KV hat es dieses Mal nach Angaben Maiers übrigens nicht gelegen, dass sich die Eröffnung der Zweigpraxis in Waldsees kleinster Ortschaft verzögert. „Das Antragsverfahren ging sehr zügig, das hat uns positiv überrascht. Aber das Problem war, dass unser Kollege Markus Tech beschlossen hat, bei uns auszusteigen, seinen Kassensitz zurückzugeben und Anfang Juli eine Privatpraxis zu eröffnen - damit wackelte plötzlich unsere Personalkalkulation für eine Expansion und wir benötigen deshalb weiteres ärztliches Personal“, schildert Maier, warum die Pfarrhaus-Praxis später an den Start gehen kann als erhofft.

Es macht keinen Sinn, wenn ich und meine beiden Ärztekollegen Ira Goos und Hans-Ulrich Goos an unsere physischen Grenzen gehen - hausärztliche Arbeit muss den Patienten vollumfänglich erfassen, damit keine Fehler passieren, und das geht eben nur, wenn noch ein, zwei Kollegen zumindest in Teilzeit zu uns kommen im Hinblick auf die Zweigpraxis, betont Maier.

Aktuell sind die Ärzte in Hochdorf noch zu viert. Dazu kommen zwei Mediziner in Weiterbildung zu Fachärzten für Allgemeinmedizin und ein 18-köpfiges Team aus medizinischen Fachangestellten und weiteren Berufsgruppen.

Wie berichtet, ist auch Ortsvorsteher Frieder Skowronski und OB Matthias Henne sehr daran gelegen, dass es in der Großen Kreisstadt neben der geplanten Zweigpraxis des Bad Wurzacher Arztes Boris Pfanzagl-Vulic noch eine zweite geben könnte in Michelwinnaden.

„Der Standort einer solchen Hausarztpraxis, ob in der Kernstadt oder in den Ortschaften, ist für mich nicht entscheidend. Wichtig ist, dass sich unsere hausärztliche Versorgung für die gesamte Stadt schnell verbessert und da stehen wir bereit als Brückenbauer, um die verschiedenen Akteure zusammenzubringen“, unterstreicht der Oberbürgermeister im Gespräch mit Schwäbische.de zum Thema.

Es wurden viele Gespräche geführt

In den letzten Monaten und Wochen hätten er und Bürgermeisterin Monika Ludy bereits „zig Gespräche“ geführt mit Ärzten, bislang habe sich daraus aber noch keine konkrete Niederlassung ergeben.

„Leider, aber wir bleiben dran, auch was das PVZ im Krankenhaus betrifft, und wir freuen uns über jeden Hausarzt, der in unserer schönen Stadt eine Praxis eröffnen möchte und unterstützen dort, wo uns dies als Kommune möglich ist“, so Henne dazu und weiter: „Interessierte Ärzte können sich deshalb jederzeit bei uns melden.“