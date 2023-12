Es sollte „tierisch“ werden, beim Abschiedskonzert des Musikvereins Concordia aus Michelwinnaden. Es ist mehr als das geworden. Es ist tierisch gut geworden.

Im dekorierten Burgsaal bei dicht sitzenden Zuschauern begrüßte Vorsitzender Johannes Hepp. Wie in all den Jahren zuvor hatte Martina Nunnenmacher die Ansage übernommen und kommentierte informativ auf freundliche und charmante Art die einzelnen Musikstücke.

Dirigentin Karin Michele hatte mit ihrer 41-köpfigen Musikerschar in den letzten Wochen ein anspruchsvolles Programm unter dem Motto „Tierisch gut - Musik im Wandel“ zusammengestellt. Die Stückeauswahl war wohl gewählt und traf jeden Geschmack, verlangte zugleich aber von den Musikerinnen und Musikern alles ab.

Stimmungsvoll begann das Jahreskonzert mit „Dragons fly over the winds of time“, einem Werk von Larry Neeck, bei dem lebendig, eingängig und bei geschicktem Einsatz der Schlaginstrumente eine mitreißende Eröffnung gelang.

Von traurig über furios bis einfühlsam

Das Werk „Noahs Ark“ (Bert Appermont) wurde gekonnt und einfühlsam zugleich, entsprechend der vier Themen wie „Nachricht“, „Parade der Tiere“, „Sturm“, „Lied der Hoffnung“, vorgetragen. Mit dem „Blues for a killed cat“ wurde von Jack End ein trauriges Erlebnis um eine tote Katze musikalisch beschrieben und von den hiesigen Interpreten wirkungsvoll umgesetzt.

Auch die Abenteuer eines unzähmbaren Junghengstes im Stück von Hans Zimmer „Spirit: stallion of the cimarron“ mit dem Wechselspiel hoher und tiefer Töne, gelang den Musikern in allen Registern eindrucksvoll.

Dramatisch ging es weiter mit der Jagd nach dem letzten Einhorn „Cry of the last unicorn“. Der symphonische Charakter dieses Werks von Rossano Galante wurde instrumental klar beherrscht, mal melancholisch, mal auch stürmisch. Danach folgte die Ehrungszeremonie durch Klaus Wachter. Der historische Marsch „Herzog von Braunschweig“, neu arrangiert von Siegfried Rundel, ließ folgerichtig den Wandel blasmusikalischer Arrangements gut erkennen.

Gelungener Mix aus klassisch und modern

Das Konzert war geprägt durch den Spannungsbogen zwischen klassischen Musikstücken und modernen Arrangements. Gerade mit den beiden Werken zum Schluss „The Lion King“ (Hans Zimmer) und „Santiago“ (Hans-Joachim Rogoll) wurde auf eindrucksvolle Weise demonstriert, mit welchem musikalischen Einfühlungsvermögen und ins Ohr gehender Klangfülle die Zuhörer begeistert werden konnten. Ohne Zugaben durften die Musikerinnen und Musiker nicht von der Bühne. Zumal ja bekannt war, dass die Dirigentin Karin Michele nach acht Jahren hier bei der „Concordia“ ihr so erfolgreiches Dirigat in andere Hände gibt.

Geradezu frenetisch beklatscht wurde die erste Zugabe „Nothing gonna change my love for you“, bei dem Tobias Schmid als Solist auf seiner Trompete brillierte und reichlich Sonderapplaus erntete. Zum Finale der Zugaben gehörte auch der Ohrwurm „Ein Leben lang“ und dann mit „White Christmas“ wurde auch noch amerikanische Weihnacht in den Burgsaal gezaubert.

Langer Applaus

Mit einem riesigen Geschenkpaket wurde Karin Michele verabschiedet, dies bei dankbarem, anhaltendem Beifall durch das Publikum und der Musikerschar. Bei der Abschiedsrede von Karin Michele, die inzwischen die Geschäftsführung beim Blasmusikreisverband übernommen hat, wurde deutlich, wie harmonisch und erfolgreich ihre musikalische Leitung in Michelwinnaden funktionierte.

Ganz zum Schluss dankte Johannes Hepp allen, die zum großartigen Gelingen dieses Jahreskonzerts beigetragen haben.