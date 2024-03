Michael Schulz triumphiert beim Schach

Das jährlich stattfindende Turnier, zu dem Jugendliche bis zum Alter von unter 14 Jahren eingeladen sind, sofern sie noch keine DWZ-Wertung haben, lief über 5 Runden nach CH-System. Die Bedenkzeit je Partie betrug für jeden Spieler 15 Minuten. Es hatten sich aus nah und fern 22 Teilnehmer gemeldet, die alle in einer Gruppe spielten. Den Gesamtsieg erreichte mit 4.5 Punkten und der minimal

besseren Feinwertung der 9-jährige Michael Schulz vom SV Weingarten vor Aaron Bischoff, der beim SF Ravensburg spielt und damit den Pokal der U 14 holte. Beide hatten in der letzten Runde an Brett 1 im Stile von Routiniers remisiert. Die weiteren Medaillen erhielten Pepe Fahlenbock (SK Markdorf) und Mehmet Esat Öz (SV Weingarten) U 10, sowie Julian Bendel und Dominic Bußmann (beide SV Weingarten) U 14, wobei der hiesige Verein mit zwei schönen vierten Plätzen durch Nele Karanovic U 10 und Arthur Dick U 14 seine breite Basis unter Beweis stellte. Die Stimmung war geprägt von tiefer Konzentration während der Partien und Ausgelassenheit in den Pausen. Sicher überlegt der eine oder andere, im nächsten Jahr wiederzukommen.