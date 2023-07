Mehr als 150 gespendete Haarschnitte

Eine durchweg positive Bilanz ziehen die Partner des Projekts „Spiegelbild“ nach Beendigung der halbjährlichen Pilotphase. „Wir sind überwältigt“, sagt Sophie Bader, die das Projekt in der Freiwilligenagentur der Stadt Ravensburg mit zwei Ehrenamtlichen leitet. „Über 150 Haarschnitte wurden in den ersten sechs Monaten für die Menschen mit kleinem Geldbeutel in unserer Stadt gespendet. Die Freude bei den Beschenkten ist riesig, denn nicht alle können sich einen Besuch beim Friseur leisten.“

Doch „ein Haarschnitt bewahrt die Würde des Menschen“, weiß Stefan Goller–Martin, Leiter des Amtes für Bildung, Soziales und Sport, der mit Friseur Björn Abel vom Salon Schreiber by Björn und Simone und Markus Herrmann von Haare Markus Herrmann die Idee zu dem Projekt entwickelt hat. Acht Friseurbetriebe sind mittlerweile als Partner mit dabei.

Bürger, die bei einem der teilnehmenden Friseure sind, können nach ihrem eigenen Friseurbesuch eine Spende für „Spiegelbild“ tätigen. Der Friseur sammelt die Geldspenden und meldet den Ehrenamtlichen von Spiegelbild die Anzahl der vorhandenen Haarschnitte. Diese werden dann an die bereits bei der Ticket–Tafel registrierten Gäste vermittelt. Dies sind Menschen, die in der Stadt Ravensburg ihren Wohnsitz haben und Sozialleistung beziehen.

Auch über Spenden von Unternehmen hat sich das Projektteam gefreut. Diese wurden bereits an die teilnehmenden Friseure ausgezahlt und in Haarschnitte umgewandelt. „Den Friseuren entstehen durch das Projekt keine Kosten“, erzählt Alexandra Frater–Pabst, Obermeisterin der Friseur–Innung. Im Gegenteil, durch die Geldspenden machen wir Menschen glücklich, und die Friseurinnen und Friseure werden für ihre Dienstleistung bezahlt. Einige ergänzen das Projekt durch reduzierte Kosten oder spenden selbst Haarschnitte dazu.

Nun soll diese Idee, die bei der Internationalen Bodenseekonferenz für Gesundheitsförderung und Prävention im Bereich „Kreativität“ mit einem Preis ausgezeichnet wurde, auch auf weitere Kommunen im Landkreis und darüber hinaus ausgerollt werden.

Wer als Friseur dabei sein will oder das Projekt durch eine Spende unterstützen möchte, kann sich unter der E–Mail–Adresse [email protected] melden. Weitere Informationen, auch zu den teilnehmenden Friseurbetrieben gibt es auf der Homepage der Stadt Ravensburg unter www.ravensburg.de/spiegelbild.