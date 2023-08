meco überreicht dem Sozialsponsoring RV einen Spendenscheck

„Im Rahmen der Vorbereitungen zu unserer 25–Jahr–Feier hatten wir im Team diskutiert, ob wir unseren Gästen zum Ende der Feier einen Beutel mit meco–Giveaways überreichen, oder ob wir den Betrag sinnvoller einsetzen können und denjenigen zukommen lassen, die ihn wirklich benötigen. So haben wir uns entschieden, einen Betrag dem Sozialsponsoring Ravensburg e.V. zu spenden“, so Norbert Hofmann, der CEO von meco IT.

meco IT nutzte ihre 25–Jahr–Feier, um den symbolischen Scheck an die Vertreterinnen des Sponsoringvereins, Heidi Stopper und Heike Falk–Kohler, persönlich zu übergeben. In einem kurzen Vortrag erläuterten die beiden, welchen Institutionen und Initiativen die Spende zugutekommen wird, und welche Unterstützung die Betroffenen dadurch erhalten. Dies hat meco IT noch einmal darin bestärkt, dass das Geld an die richtige Adresse gelangt ist.

„Wir freuen uns außerordentlich über die erneute großzügige Spende der meco IT GmbH. Der Betrag fließt 1:1 in die sechs sozialen Vereine, die unter dem Dach des Sozialsponsorings vereint sind. Die Vereine mit unterschiedlichstem Angebot arbeiten nicht nur sehr gut zusammen, sie bilden befruchtende Verbindungen mit unterschiedlichsten Wirtschaftsunternehmen, unseren Sponsoren. Ein einmaliges Setup mit Win–Win für alle Seiten. Ganz herzlichen Dank an Norbert Hofmann, den wunderbaren CEO der meco IT, an Heike Falk–Kohler, meine unermüdliche und grandiose Mitstreiterin für die sozialen Belange und an Oliver Schlachter für seine tolle Unterstützung!“, freut sich Heidi Stopper, unsere Beirätin des Sozialsponsorings Ravensburg, über das Engagement der meco.