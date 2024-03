Matthias Koch gewinnt Bronze in AK M40

Gemeinsam mit den Triathleten der TG Bad Waldsee richteten die TSV Reute Runners die Baden-Württembergische Crosslauf-Meisterschaft in Reute aus. Auf der von der Oberschwäbischen Crosslauf-Serie bekannten Strecke wurden in insgesamt acht Läufen die Baden-Württembergischen Meister ermittelt.

Die Strecke am Grindelsberg verlangte den Teilnehmern alles ab. Die immer wieder eintretenden teils heftigen Regenschauer machten die ohnehin schon sehr anspruchsvolle Strecke zu einer Rutschpartie. Besonders in den Kurven und in den Bergabpassagen war dies eine Herausforderung.

Matthias Koch von der TG Bad Waldsee trat in der Langstrecke über 9,3 Kilometer an. Hierbei galt es eine kleine und fünf große Runden zu absolvieren. Koch musste gleich zu Beginn die führende Läufergruppe ziehen lassen, konnte dann aber seine Kräfte gut einteilen und gewann durch ein starkes Finish noch die Bronzemedaille in seiner Altersklasse M40. Insgesamt belegte er in dem starken Teilnehmerfeld einen guten neunten Platz im Gesamteinlauf in einer Zeit von 34:56 min.