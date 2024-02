Maskenvorstellung für die Grundschüler

Schon bereits in den Tagen vor der Hauptfasnet herrschte auch in diesem Jahr in der Grundschule Aulendorf wieder große Vorfreude auf die anstehenden närrischen Tage, denn die Narrenzunft begrüßte wieder alle Klassenstufen in der Stadthalle zur Maskenvorstellung.

So erlebten dort alle Schülerinnen und Schüler mit dem stellvertretenden Zunftmeister Michael Weißenrieder eine Schulstunde der besonderen Art. Begrüßt wurden sie mit einem kräftigen „Ha, ha, ha“ und die Grundschüler entgegneten passend mit „Jo, was saischt au!“. Zudem wurde der Narrenmarsch voller Inbrunst gesungen.

Michael Weißenrieder verstand es in seinen Ausführungen bestens den Kindern jede einzelne der fünf Fasnetsfiguren mit allen Details zu präsentieren und lockerte seinen Vortrag mit passenden Bildern, Videosequenzen und Fragen auf. Rundum kindgerecht sowie interessant und jeder Klassenstufe angepasst!

Erstmals waren neben den Fasnetsladern, die mit ihren musikalischen Einlagen die Kinderschar singend und bei der abschließenden Polonaise wieder bestens mit einbanden, auch Vertreter des Fanfarenzugs und der Stadtkapelle bei der Maskenvorstellung mit dabei. So lernten die interessierten Erst-bis Viertklässler diverse Blasinstrumente sowie die Instrumente des Fanfarenzugs und die entsprechenden Unterschiede kennen. Dass die Fasnet nur mit Musik eine runde Sache ist und unabdingbar ist, wurde damit deutlich unterstrichen.

Michael Weißenrieder verstand es weiter auch gezielt die Schüler in die Maskenvorstellung mit einzubeziehen und so durfte beispielsweise jeweils ein Kind in das Kostüm des Maskenmeisters schlüpfen und ein anderes die Rolle des Zunftrats übernehmen.

Der Narrenzunft ist es ein großes Anliegen mit ihrem Kommen, den Schülerinnen und Schüler der Grundschule das Brauchtum der Aulendorfer Fasnet auf kindgerechte Art und Weise zu vermitteln, aber auch die Scheu und Angst vor den Maskenträgern zu nehmen. Mit dem Lüften der Masken während der Maskenvorstellung konnten alle Beteiligten den gespannten Kindern versichern, dass sich unter all den Masken ganz normale Leute, wie Mama, Papa, Oma oder Opa verbergen.