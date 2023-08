Martin–Luther–Kindergarten bei E.P. Elektro–Projekt

Der evangelische Martin–Luther–Kindergarten in Weingarten pflegt seit vielen Jahren im Rahmen der Bildungsinitiative Stiftung Kinder forschen eine Partnerschaft mit der Firma E.P. Elektro–Projekt, ebenfalls in Weingarten ansässig. Nachdem E.P. in der Ettishoferstraße 14 für seinen Geschäftsbereich Elektronik neu gebaut hat, und die Kinder öfter einen Spaziergang zur Baustelle gemacht hatten, war es nun an der Zeit für einen Besuch im fertiggestellten Gebäude.

Aufgeteilt in zwei Gruppen konnten die Kinder an jeweils zwei Stationen etwas über die Arbeit bei E.P. lernen. Die jüngeren erlebten einen Gabelstapler in Aktion am Palettenregal, wo mit seiner Hilfe eine Kiste mit Obst und Gemüse für das später geplante gemeinsame Vesper ausgelagert wurde. Die Älteren sahen einen 3D–Drucker und eine Maschine zum Testen von Leiterplatten. Die Kinder waren begeistert von den verschiedenen Geräten, die sie in Aktion beobachten konnten, und von den E.P.-Mitarbeitern, denen sie ein Loch in den Bauch fragen konnten.

Danach brauchte es erst einmal eine Stärkung im Pausenraum, die Fahrt dahin im großen Lift in den obersten Stock war ebenfalls ein Erlebnis. Nach dem gemeinsamen Essen gab es noch einen weiteren Programmpunkt. Weil der Kindergarten als Jahresthema „Nachhaltigkeit“ hat, haben der Geschäftsführer von E.P., Herr Zieger, und einer der Auszubildenden auf der Dachterrasse ein selbst entwickeltes Wasserkraftwerk vorgeführt und mit Wasser eine kleine Lampe zum Leuchten gebracht. Zum Glück war schönes Wetter!

Angefüllt mit vielen neuen Eindrücken und Informationen machten sich Kinder und Erzieherinnen am Ende des Vormittags wieder auf den Weg zurück in den Kindergarten.