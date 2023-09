Marius Deuer bleibt Württembergischer Meister im Schach

Nach dem Turnier ist bekanntlich vor dem Turnier. So war es auch bei Marius Deuer, der erst im August Vizemeister bei der Deutschen Schachmeisterschaft der Herren wurde. Anfang September startete dann die Württembergische Meisterschaft der Herren in Lichtenstein und für Marius Deuer ging es darum, den Titel aus dem Vorjahr in einem stark besetzten Feld zu verteidigen.

Bis zur letzten Runde war alles drin und so kam es zu einem direkten Finale gegen seinen Vereinskollegen vom TSV Schönaich, der mit 18 Jahren ebenfalls zu den jüngsten Spielern gehörte. Ein Unentschieden hätte nicht gereicht, Marius musste auf Sieg spielen. Genau das hat er getan und es hat auch geklappt — aber dieses Spiel dauerte länger als alle anderen. Mehr als fünf Stunden nach Spielbeginn wurde nur noch an diesem Brett gespielt. Dann war es schließlich soweit, der Gegner war bezwungen und Marius Deuer ging mit sechs von neun möglichen Punkten aus dem Turnier und hatte die Titelverteidigung am letzten Tag der Sommerferien geschafft.

Die nächsten Turniere sind schon in Sicht und auch die Bundesliga, wo er für die Herrenmannschaft des TSV Schönaich antritt, beginnt in Kürze.