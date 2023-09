Marinechorkonzert im Schlossgarten 2023 unterm Mammutbaum

Am 10. September gab der Marinechor Aulendorf sein vorerst letztes Konzert vor Weihnachten und das natürlich vor historischer Kulisse, dem Aulendorfer Schloss. Das Konzert war in der Schwäbischen Zeitung und in der Bildschirmzeitung angekündigt, darum kamen viele Besucher in den schön schattigen Schlossgarten. Sie wollten sich diese eineinhalbstündige Matinee nicht entgehen lassen und so war der die Terrasse des Schloss Cafés fast voll besetzt. Aber auch etliche Zaungäste standen an der Hauptstraße und interessierten sich für die „Sailors aus dem Oberland“. Die mächtigen Parkbäume auf der einen und die große Schlossfassade auf der anderen Seite sorgten für eine ausgezeichnete Akustik.

Eine personelle Veränderung im Chor gegenüber früheren Auftritten muss hier aber unbedingt erwähnt werden. Unsere einzige „ Matrosin“ Eva Meier–Böhme hatte bereits zwei Tage zuvor beim Auftritt im Alten– und Pflegeheim am Mehlsack in Ravensburg ihr letztes Konzert gegeben. Mit den schönen alten Schlagern von Lolita, Margot Eskens, Lale Andersen und so weiter hatte sie mehr als sieben Jahre lang das Publikum als Gesangssolistin begeistert. Anerkennend bedankt sich der Chor dafür herzlichst.

Der Chor muss sich umstellen. Das Ausscheiden von Eva hat sowohl eine Veränderung im Repertoire als auch im Solistenensemble zur Folge. Für den Marinechor ist es deshalb wichtig, dass sich in Zukunft wieder Musiker oder Sänger für unsere Musik begeistern. Wer Freude an unseren Liedern, Shantys oder auch modernen Songs, aber vor allem an den Auftritten hat, der ist bei uns genau richtig. Einfach vorbeikommen.

Wir proben immer mittwochs um 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Aulendorf — Tannhausen. Kontakt: Günther Schoch, Vorstand und Dirigent, 49(0)7525 8740, [email protected]; Konrad Schmid, Presse und Werbung, 49(0)7525 60265, [email protected]