Marinechor gastiert beim Aulendorfer Schloss– und Kinderfest

Sollte es überhaupt ein „Must–have“ im Veranstaltungskalender des Aulendorfer Marinechors geben, dann ist es der Auftritt beim Schlossfest am 19. August. Schon seit 2012 gehört dieses Konzert, auch teils gemeinsam mit der Stadtkapelle, zum festen Bestandteil der maritimen Unterhaltung, und darf mit Fug und Recht als „Highlight“ am Samstagnachmittag bezeichnet werden. So hatte uns jedenfalls Mathias Dorner von der Aulendorfer Stadtkapelle anmoderiert. Der ganze Schlossinnenhof war trotz der Sommerhitze durch die Beschattung etwas kühler und war auch durch die gute Bewirtung der Stadtkapelle schnell bis auf den letzten Platz belegt.

Hierbei sieht sich der Marinechor nicht nur als Chor, der eben immer wieder mal ein Konzert gibt oder zur Unterhaltung der örtlichen Bevölkerung und der Kurgäste beiträgt. Er möchte auch als Botschafter maritimen Lebens und Kulturgutes wahrgenommen werden. Als einer der südlichsten Shantychöre Deutschlands ist es ihm ganz wichtig, auch die norddeutschen Lebensweisen und Eigenarten an den Küsten und auch auf Schiffen rüberzubringen. Die Erfahrungen einiger Sänger, die tatsächlich zur See gefahren sind, geben hier immer wieder kostbare Impulse. Auch kann der Chor auf einen Fundus von weit über hundert Liedern zugreifen und das ist ihnen, den „Sailors aus dem Oberland“, am Schlossfest mit über zwanzig Titeln wieder gut gelungen.

Gleich zum Auftakt wechselten sich US–Navy–Märsche mit deutschen und englischen Shanties (Arbeitslieder der Matrosen früherer Zeiten) schwungvoll ab. Die kurzweiligen Moderationen von Günther Schoch und Udo Meier–Böhme waren zwischendurch die Sahnehäubchen. Moderne Songs bekannter Showgrößen oder beliebte alte Schlager, gepaart mit Evergreens, die auch von den Besuchern gerne mitgesungen wurden, würzten die Darbietung zusätzlich. Und genau diese Mischung kam an diesem heißen Tag beim Publikum besonders gut an. Nach eineinhalb Stunden war der diesjährige Schlossfestauftritt dann auch schon wieder Geschichte. Bei knapp zwanzig Auftritten im Jahr heißt es beim Marinechor Aulendorf: „nach dem Konzert ist vor dem Konzert“.