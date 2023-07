Mannschaften der TA SV Haisterkirch recht erfolgreich

Das sommerlich heiße Wochenende (22./23. Juli) dürfte vielen Tennisbegeisterten der TA SV Haisterkirch in bester Erinnerung bleiben. Schließlich konnten auf der eigenen, bestens gepflegten Anlage drei Herrenmannschaften ihre letzten Rundenspiele der Sommersaison 2023 austragen und dies mit drei Siegen. Die Herren 50 in der Staffelliga (085) gewannen ihre Begegnung gegen die TA TSV Bernstadt I mit 4:2 und nehmen in der Abschlusstabelle Rang 4 ein. Auf dem Foto der Herren 50 TA SVH (von links sitzend): Wolfgang Dussler, Jürgen Grasel, Uli Hörmann (Mannschaftsführer), Markus Roth, Carlos Oliva, (hinten stehend) Holger Herbst, Marc Sültz und Manfred Löschner. Bei der Punkterunde im Einsatz war ferner Thomas Schricker. Die Herren 40 in der Bezirksoberliga (064) behielten am letzten Spieltag knapp aber durchaus verdient die Oberhand gegen TC Leutkirch I mit 5:4 und eroberten den bronzenen Rang in dem Feld mit 7 Mannschaften. Foto Herren 40: (vorne liegend von links) Holger Herbst, Marc Grasel, (hinten von links) Jürgen Frick (Mannschaftsführer), Ralf Hofmann, Mark Overhage, Michael Buchter, Michael Deffner. An den Rundenspielen im Einsatz waren auch Benjamin Sies und Stephan Kopf. Die Herren 30 TA SVH in der Bezirksoberliga (055) wurden bei ihrem letzten Rundenwettkampf gegen TA SV Eberhardzell 1 mit 7:2 ihrer Favoritenrolle gerecht und sicherten sich die Meisterschaft in ihrer Ligarunde. Das wurde dann auch ausgiebig gefeiert. Foto Herren 30 (von links): Florian Pietrzak, Thomas Frick, Benjamin Mähr, Benjamin Schaden (Spielführer), Benjamin Sies, Kilian Mützel und Sportwart Holger Herbst. An diesem Erfolg beteiligt waren auch Dominik Deutlmoser, Thommy Wurst, Jakob Schuschkewitz, Mark Overhage (H40) und Michael Buchter (H40). Ungeschlagen mit 6:0 Punkten beendete in der Kreisstaffel 3 (Gr. 32) eine neu gegründete Herrenmannschaft der TA SVH die Sommersaison 2023 und wurde auf Anhieb Meister, schaffte damit verbunden auch den Aufstieg. Foto Herren TA SVH (von links): Spielführer Benjamin Münsch, Finn Nold, Ludwig Sieber, Stephan Kopf, Andreas Ruf und Dario Oliva. Wesentlichen Anteil an diesem Erfolg haben auch Jan Hörmann und Markus Ruf.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.