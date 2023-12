Etwas verspätet aufgrund der schwierig zu fliegenden Wetterbedingungen landete am vergangenen Sonntag der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht am Flugplatz in Bad Waldsee-Reute ein. Dennoch war die Freude der Vereinsmitglieder und der Kinder riesengroß.

Vereinsvorstand Franz Bormann begrüßte im gemütlichen Fliegerstüble die Hobby- und zukünftigen Piloten*innen und ließ ein sehr erfolgreiches Vereinsjahr Revue passieren. Bis es an der Türe klopfte. Der Nikolaus war gekommen um aus seinem goldenen Buch lobende Worte an den Verein zu richten und den Kleinsten freundliche Weisheiten mit auf den Weg zu geben. Mit roten Bäckchen nahmen sie ganz mutig ihre Päckchen vom Knecht Ruprecht entgegen.

Ein wunderschöner, harmonischer und besinnlicher Sonntag im Advent - manches verliert seinen Zauber nie.