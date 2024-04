Märchen, Musical, Film, Freude

Am 22. und 23. März veranstaltete der Musikverein Horgenzell sein diesjähriges Konzert unter dem Motto „Märchen, Musical, Film und Freude“. In einer ausverkauften Festhalle durften die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins an beiden Tagen den ersten Teil des Abends eröffnen. Bekannte Titel wie „Cartoon Spectacular“, „Die Bremer Stadtmusikanten“ und „Disney’s Frozen“ führten die Gäste in die Welt der Film- und Märchenmusik und luden das Publikum ein, mitzusingen. Ein ganz besonderes Highlight stellte der zweite Teil des diesjährigen Konzertprogramms dar. Gemeinsam mit der „Tanzgruppe Tanzraum Kappel“, dem Chor „KiJu Chöre SE Zocklerland“, zwei Solisten und vielen weiteren Beteiligten führte der Musikverein Horgenzell das Musical „Freude“ auf. Strahlende Gesichter, gute Laune und hoffentlich ganz viel Freude konnten die Besucherinnen und Besucher dieses Highlights mit nach Hause nehmen. Die Musikantinnen und Musikanten freuen sich auf die kommenden Auftritte und hoffen, Sie auf dem ein oder anderen Event begrüßen zu dürfen. Ihr Musikverein aus Horgenzell

