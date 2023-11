Männerchor Haisterkirch lädt ein im Advent

Die Auftritte des Männerchors im Advent haben gute Tradition. So sind seit Oktober schon im Proberaum des Chors advent- und vorweihnachtliche Töne zu hören. Einstudiert wird sowohl altbekanntes als auch neues Liedgut. Und nicht nur so manche Lieder sind neu. Auch in der Chorleitung hat sich ein neues Gesicht eingefunden. Seit September wird der Chor von einem Chorleiter-Tandem dirigiert: Katrin Reichle und Claudius Maier. Da Reichle nach über zehn Jahren in der Chorleitung kürzer treten wollte, hat sich mit Maier dafür eine gute Lösung gefunden. Im Wechsel werden nun beide den Chor leiten, auf die Auftritte vorbereiten und diese durchführen.

Mit den nun anstehenden Auftritten im Advent lädt der Männerchor Haisterkirch Gäste und Bürger aus dem Haistergau und der Kurstadt ein, sich auf den Advent und die kommende Weihnachtszeit einzustimmen.

Im Folgenden alle Termine im Überblick: Am Samstag, 2. Dezember, um 16 Uhr Uhr, erfreut der Chor die Bewohner im Wohnpark am Schloss mit adventlichen Liedern. Daran anschießend um 17 Uhr tritt der Chor beim „Adventstürleöffnen“ am Rathaus auf.

Am Sonntag, 3. Dezember, 9 Uhr musikalische Umrahmung des Gottesdienstes in der Pfarrkirche St. Johannes Haisterkirch.

Am Sonntag, 9. Dezember, 9 Uhr musikalische Umrahmung des Gottesdienstes in der Pfarrkirche St. Peter in Bad Waldsee.

Am Montag, 18. Dezember, das traditionelle Kapellensingen um 18.30 Uhr in Ehrensberg und um 19.15 Uhr in Hittisweiler.

Am Montag. 1. Januar 2024, 18 Uhr gestaltet der Chor den Neujahrsabend-Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Haisterkirch mit.