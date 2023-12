Mädelsflohmarkt des SC Michelwinnaden findet großen Zuspruch

Unter dem Motto „So´n Mädels-Ding“ hat Ende Oktober 2023 der zweite Mädelsflohmarkt in Michelwinnaden stattgefunden.

Ab 15 Uhr haben die Verkäuferinnen fleißig ihre Tische aufgebaut. Schon kurz vor 16 Uhr kamen dann bereits die ersten Flohmarkt Besucher/innen in die Michelwinnader Burg und konnten sich vom großen Angebot an Bekleidung, Deko, Schuhe, Taschen und Accessoires begeistern lassen. In einer tollen Atmosphäre mit Musik und Aperol füllten sich die ersten Taschen sehr schnell. Nach der ausgelassenen Shopping-Tour in der Burg, konnte man sich mit allseits beliebten Fingerfood-Platte stärken und über die gemachten Schäppchen austauschen.

Für alle Fußball begeisterten lief im Sportheim Bundesliga mit Bewirtung.

Das Orga-Team des Mädelsflohmarkt ist überwältigt von so vielen zahlreichen positiven Rückmeldungen von Verkäuferinnen und Käufer und möchte sich nochmals bei allen Teilnehmenden, egal ob als Verkäuferinnen, Käufer/innen, Besucher/innen, Helfer/innen oder Bundesliga-Fans bedanken. Aufgrund der so positiven Resonanz freut sich das Orga-Team mitteilen zu können, dass am 16.03.2024 ein weiterer Mädelsflohmarkt in Michelwinnaden stattfinden wird.

Der SC-Michelwinnaden freut sich bereits jetzt auf zahlreiche Anmeldungen und weitere gemütliche Stunden in der Burg in Michelwinnaden.

Weitere Informationen auf der Homepage des SC-Michelwinnaden unter https://www.sc-michelwinnaden.de/