Mädchen II der SGA feiert Meisterschaft und Aufstieg

Eine souveräne Meisterschaft und damit verbunden den Aufstieg in die nächsthöhere Liga feierten die Mädchen II der SGA in der Bezirksklasse Gr. 2. Gestartet mit einem Kantersieg gegen die eigene Drittvertretung folgte ein deutliches 7:3 gegen den späteren Zweiten Neukirch, ebenso wie gegen Ailingen. Nachdem man auch Neukirch 2 klar mit 9:1 besiegte, folgte am letzten Spieltag noch einmal beim 10:0 eine Machtdemonstration gegen Fischbach. Tolle Einzelbilanzen und eine makellose Bilanz im Doppel waren die Grundlage für diesen schönen Erfolg. Nun darf man gespannt sein, wie sich die Mädels in der höheren Liga schlagen werden. Es spielten die Doppel Döbele/Nagy (5:0) und Nuritdinow/Puz (1:0), sowie in den Einzel Lina Döbele (13:1), Jana Nuritdinow (11:0), Mara Nagy (9:5), Lätizia Puz (2:0) und Annika Kübler (2:1).

