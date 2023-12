Ma(h)lZeit: Einfach essen - Sich begegnen

Der Arbeitskreis Caritas der katholischen Kirchengemeinde Weingarten will dem diakonischen Auftrag der Kirche nachgehen. Schon lange war die Idee da, ein einfaches Essen anzubieten. Leider war das Projekt wegen der Coronakrise zunächst nicht umsetzbar.

Und warum gerade das Engagement für ein Essen? Essen müssen alle, es ist lebensnotwendig. Viele Menschen leben am Existenzminimum und sind dankbar, wenn sie ein günstiges Essen bekommen können. Uns ist aber auch die Begegnung untereinander wichtig. Es soll ein Miteinander werden, ähnlich wie bei der Vesperkirche, bei der sich Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion, Kultur, unterschiedlichen Alters und Einkommen treffen und erzählen können. Die Coronajahre haben zu großer sozialer Isolation geführt, die unbedingt aufgebrochen werden muss. Eine Gesellschaft funktioniert nämlich nur, wenn Menschen aufeinander zugehen und sich begegnen.

Und so bietet der Arbeitskreis Caritas der katholischen Kirchengemeinde Weingarten zusammen mit den über 35 Ehrenamtlichen nun jeden Mittwoch ein gesundes und günstiges Essen an im Großen Saal des Gemeindehauses St. Martin in der Irmentrudstraße 12 in Weingarten. Eine Köchin aus der Türkei kocht ein frisches Mittagessen, es gibt selbstgebackenen Kuchen zu einer Tasse Kaffee. Die Ehrenamtlichen helfen beim Herrichten der Räume, bei der Essensausgabe und Begrüßung der Gäste, haben ein offenes Ohr für sie.

Weitere Informationen gibt’s unter katholisch-weingarten.de