Luca Utoiu-Agache und Georg Messner absolut top

Über die Kreissichtung hatten sich insgesamt 13 Nachwuchskräfte der SGA für die Bezirkssichtung qualifiziert, indem sie dort mindestens Platz 3 erreichten. Was der Nachwuchs dann aber in Isny auf die Platten zauberte, erfreute alle Beteiligten.

Bei den Jungen U11 überraschte Luca Utoiu-Agache schon bei der Kreissichtung mit einem unerwarteten 2.Platz, nun setzte er dem ganzen noch die Krone auf. Er erspielte er sich mit einer unglaublichen 7:2 Bilanz den Endrang 2 und hatte so völlig überraschend die Quali für die Regionsjahrgangsrangliste in Biberach erspielt.

Georg Messner bei den Jungen U12 zeigte sein unglaubliches Talent, gepaart mit Spielinteligenz. In der Gruppe auf Platz 1 mit 4:1 Siegen spielte er sich in die Endrunde, wo er nur noch einmal zu bezwingen war, mit einer Bilanz von 3:2 sicherte er sich Platz 2 und die Qualifikation.

Auch Luis Manz U13 zeigte seine Qualitäten und seine inzwischen mit viel Druck gespielten Angriffsbälle. Als Gruppenzweiter mit 3:2 Siegen Dank des besten Satzverhältnisse knapp in die Endrunde eingezogen, konnte er sich nochmals steigern und bei 2:3 Siegen einen tollen 4.Endrang erspielen.

Bei U14 spielten Arthur Feßler und Nicolas Utoiu-Agache ein sehr ordentliches Turnier, am Ende landeten beide jedoch in der Gruppe auf Rang 6 und verpassten so den Einzug in die Endrunde, beide litten ein wenig unter dem zuletzt erlittenen Trainingsausfall durch Krankheit bzw. Verletzung.

Bei den Mädchen U11 spielte Marie Manz ihr allererstes Turnier überhaupt. Am Ende durfte sie sich (7.Platz) über drei gewonnene Sätze und einem tollen Turniereinstand freuen.

Ina Dörfler U13 erspielte 2:7 Siege (Platz 8) und durfte sich über eine deutlich steigende Formkurve freuen.

Annika Kübler, Annabelle Breitbach und Lätizia Puz U14 spielten alle stark auf. Alle kamen in die Endrunde, wo Annabelle 6., Annika 5. und Lätizia mit guten Angriffsbällen Rang 3 erreichten.

Lina Döbele (7.), Jana Nuritdinov (9.) bei den Mädchen U19 präsentierten sich ebenfalls motiviert, übertroffen wurden sie von Nele Angele, die in Topform einen 3.Endrang erspielte und nur knapp an der direkten Qualifikation vorbei schrammte.