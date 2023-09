Wenn im Schulgebäude Giraffen, Löwen und Zebras umherspringen, in der Mensa laut gestampft und geklatscht wird, denkt man zunächst vielleicht an einen Ausbruch eines benachbarten Zoos. Nun ist Bad Waldsee aber noch nicht im Besitz eines solchen Tierparks, was im Umkehrschluss nur eine Sache bedeuten kann: Die EBS feiert wieder Einschulung!

Während für die Zweit- bis ZehntklässlerInnen schon seit Montag der Schul- und Unterrichtsalltag an der Tagesordnung ist, hatten unsere Kleinsten noch ein bisschen länger Zeit. Zeit, um sich zu freuen, gespannt zu sein und sicherlich auch Zeit, um die Aufregung etwas abflachen zu lassen. Begrüßt wurden unsere drei neuen ersten Klassen an jenem Freitag beziehungsweise Samstag mit einem bunten und abwechslungsreichen Programm: So gab es nicht nur einleitende Worte von Rektor Herr Dorn, ein tierisches Theater der ViertklässlerInnen rund um den Löwen Eugen, Musik und Gesang, einen andächtigen Gottesdienst mit unserem Pfarrer Herrn Bucher, Turnbeutel als Geschenke von Klasse acht, sondern auch ein erstes Kennenlernen mit Eugen, dem zukünftigen Klassenzimmer und den Klassenlehrkräften Frau Huonker, Herr Brändle und Frau Allgäuer.

Voller aufregender Eindrücke und neuen oder bekannten Gesichtern durften unsere ABC-SchützInnen dann nach Hause. Für euren Schulstart am Montag wünschen wir euch stets Spaß und Freude, tolle Freunde auf jedem Weg und Gottes Segen. Vergesst nie: Kopf hoch, Brust raus und Arme in die Seite stützen ‐ seid löwenstark und tigermutig!