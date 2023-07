Lieder für's Leben mit Iria Schärer

„Es ist das Allerschönste für mich, mit Menschen zu singen“, sagte Iria Schärer zur Begrüßung. „Viele im Publikum kennen das schon.“ Und tatsächlich, unter den nahezu 100 Besucherinnen und Besuchern des Sommerkonzerts der Ambulanten Hospizgruppe schienen etliche Iria Schärer zu kennen. Sie entpuppten sich als regelrechte Fans, waren mit Texten und Melodien ihres Repertoires vertraut und ließen sich mühelos zum Mitsingen und Mitschwingen motivieren. So füllte sich der alt–ehrwürdige Raum der Evangelischen Stadtkirche schnell, mit vielen Stimmen, Gitarrenspiel und der zauberhaften Leichtigkeit von Iria Schärers Musik.

„Jeder Mensch braucht eine Liederapotheke“, so ihr Credo. Als Diplom–Psychologin und Musikerin möchte sie mit ihren Liedern — „Himmelsliedern“ — Mut machen und Kraft schenken. Das ist ihr an diesem Abend sicher vielfach gelungen. Ihre Lieder sind von anrührender Schlichtheit, waren wie ein Aufatmen an diesem heißen Sommertag. „Loslassen, das Leben feiern“ — darum geht es. Und das ist stimmig für das Konzert einer Hospizgruppe.