Letzter Senioren-Tischtennisnachmittag in 2023

Viele Senioren nutzten die letzte Gelegenheit in 2023 um beim neunten Seniorennachmittag in der Weißenauer Turnhalle nochmals in gemütlicher Runde ungezwungen Tischtennis zu spielen.

Aus dem ganzen TT Bezirk Allgäu-Bodensee, von Immenstadt im Allgäu bis aus der Nähe von Konstanz reisten die Tischtennisbegeisterten an um zwei Stunden Einzel und dann noch zwei Stunden Doppel zu spielen.

Die halbstündige Kaffeepause bei leckerem hausgemachten Kuchen und interessanten Gesprächen war schnell vorbei und so wurden viele Gespräche auf die Zeit nach den Spielen verlegt. Denn zum Abschluss gönnte man sich noch ein kaltes Getränk.

Der nächste Seniorennachmittag wird voraussichtlich am 18. Februar 2024 wieder ab 15 Uhr in Weißenau stattfinden. Das Prozedere ist das gleiche wie bisher. Wir freuen uns auf Euch und wünschen euch ein stressfreies, glückliches, schönes Weihnachtsfest und ein gutes, erfolgreiches, gesundes neues Jahr. Uwe Benz, SV Weissenau; Karl Weber, TTBEZAB, Presse; Klaus Mahle, TTBEZAB, Seniorenwart.