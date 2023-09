„Lesewelten“ starten ins neue Schuljahr

Es geht wieder los ‐ die Lesewelten starten nach den Sommerferien wieder mit regelmäßigen Vorleseangeboten in Kindertagesstätten und Schulen. Ehrenamtliche lesen dabei den Kindern wöchentlich oder 14-tägig vor, teilen mit den Kindern ihre Freude an Büchern und fördern die Lust am Lesen. Die Kinderstiftung Ravensburg unterstützt die Ehrenamtlichen mit Grundkursen, Aufbauseminaren, Austauschtreffen, Vorlesebüchern, Erzähltheatern und Handpuppen zum Ausleihen. Das Angebot findet derzeit in verschiedenen Einrichtungen in Aulendorf, Baienfurt, Baindt, Berg, Ravensburg, Schlier, Vogt, Waldburg und Weingarten statt.

Wer selbst Freude am (Vor)lesen hat, bei Kindern die Lust am Lesen fördern und gemeinsam in die Welt der Bücher eintauchen möchte, kann Teil des Lesewelten-Teams werden. Informationen über das Angebot gibt es bei einem persönlichen Gespräch. Kontakt: Kinderstiftung Ravensburg, Angelika Eisenbeiß, Telefon: 0751‐36256‐37 oder Mail: [email protected]