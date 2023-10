Leistungsfach Wirtschaft zu Gast in Friedrichshafen

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 1 des Kath. Freien Gymnasiums hatten am 28. September die Gelegenheit, am Bodensee Business Forum (BBF) 2023 in Friedrichshafen teilzunehmen. Das diesjährige Forum stand unter dem Motto „Vernetzen statt verzweifeln“ und bot eine Plattform für den Dialog über aktuelle wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Herausforderungen und Chancen.

Der Tag begann mit einer Sicherheitskontrolle, der Ausgabe von Teilnehmerausweisen und einem kleinen Frühstück. Nach dieser stärkenden Mahlzeit erfolgte die offizielle Begrüßung durch Tobias Krohn (Leitung Unternehmensentwicklung Schwäbisch Media). Die Schülerinnen und Schüler konnten aus einem abwechslungsreichen Programm auswählen und besuchten verschiedene Panels. Auf eine Diskussionsrunde mit Boris Palmer und Uli Reitz, bei der die Frage erörtert wurde, ob Politiker Wunschdenken mit Fakten verwechseln, folgte eine Veranstaltung mit dem Titel „Wie geht es mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland weiter?“ ZF-Vorstand Peter Laier und Guilia Mennillo (Leiterin AB Wirtschaftspolitik, Tutzing) diskutierten diese Frage mit den beiden Politikern Manuel Hagel (CDU) und Andreas Stoch (SPD). Ein Highlight war eine Diskussion über die Ausrichtung der Geldpolitik und die wirtschaftlichen Erwartungen mit vier Experten und einem Reporter. Diese Debatte beleuchtete die aktuellen Entwicklungen im Finanzsektor und die Auswirkungen auf die Wirtschaft. Die Teilnehmer erhielten die Gelegenheit, direkt mit den politischen Vertretern in den Dialog zu treten. Weitere Themen waren „Kann KI Gerechtigkeit?“ oder „Wie bekommen wir den Fachkräftemangel in den Griff?“. Jedes Podium war hochklassig besetzt und die Fragen wurden aus ganz verschiedenen Perspektiven diskutiert.

Nach dem Mittagessen hatten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, weitere Vorträge und Diskussionen zu besuchen, um ihr Verständnis für die wirtschaftlichen Themen des Forums zu vertiefen.

Das Bodensee Business Forum 2023 bot den Teilnehmern eine einzigartige Gelegenheit, Einblicke in aktuelle wirtschaftliche Fragen zu gewinnen und mit prominenten Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft in den direkten Dialog zu treten. Wir bedanken uns bei Schwäbisch Media für die Einladung!